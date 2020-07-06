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Simge kesenin ağzını açtı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.07.2020 10:22 | Son Güncelleme

Simge, organizasyonunu Bayhan Production'un üstlendiği İstanbul'a yıldız yağdıran konserler serisi kapsamında kariyerinde ilk defa 5 Ağustos Çarşamba gecesi İstanbul Harbiye Açıkhava sahnesinde konser verecek

Simge kesenin ağzını açtı

Simge, sanatçıların arenası olan İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesin için kesenin ağzını açtı. Kariyerinde ilk kez Harbiye Açık Hava konserini vermeye hazırlanan Simge, için özel olarak sahne tasarlanacak.

Simge Fotolar (2)

13 kişilik orkestrası ve birçok dansçının eşlik edeceği sahnede kendi şarkılarının yanı sıra çok severek okuduğu şarkılardan oluşan repertuvarı için de şimdiden provalarına başladı. İlk konserinde kendisinin ve hayranlarına da özel bir gece yaşatacağını söyleyen Simge'nin, konser biletleri çıktığı an itibariyle yoğun ilgi ile karşılaştıklarını dile getirdi. Simge, "Bu çok özel konser için şimdiden provalarına başladım. Meslek hayatının en önemli konseri için heyecanlıyım.” dedi.

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