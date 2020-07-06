Simge kesenin ağzını açtı

Simge, sanatçıların arenası olan İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesin için kesenin ağzını açtı. Kariyerinde ilk kez Harbiye Açık Hava konserini vermeye hazırlanan Simge, için özel olarak sahne tasarlanacak.

13 kişilik orkestrası ve birçok dansçının eşlik edeceği sahnede kendi şarkılarının yanı sıra çok severek okuduğu şarkılardan oluşan repertuvarı için de şimdiden provalarına başladı. İlk konserinde kendisinin ve hayranlarına da özel bir gece yaşatacağını söyleyen Simge'nin, konser biletleri çıktığı an itibariyle yoğun ilgi ile karşılaştıklarını dile getirdi. Simge, "Bu çok özel konser için şimdiden provalarına başladım. Meslek hayatının en önemli konseri için heyecanlıyım.” dedi.

