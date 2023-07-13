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  4. Simge'nin sahnesine çıkan küçük Noyan olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

Simge'nin sahnesine çıkan küçük Noyan olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

13.07.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Aşkın Olayım" şarkısıyla büyük çıkış yakalayan ve Galatasaray'ın geçen sezon en çok konuşulan isimlerinden Icardi ile şampiyonluk kutlamasında şarkı söyleyen Simge'nin sahnesine çıkan küçük hayran olay oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin gollerinden sonra çalınan ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla gündemden düşmeyen Simge Sağın, şampiyonluk kutlamasında da sahne almıştı.

Sahne tarzı, paylaşımları ve şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi olan Simge son olarak sahneye küçük bir hayranını çıkardı.

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Küçük Noyan Simge'ye sarılarak şarkıcıyı öpmeye doyamadı. Şarkıcı Simge ise küçük hayranına "Sadece öpmedi, beni yedi. Buradaki en şanslı erkek sensin bence Küçük Icardi" dedi.

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O anlar sosyal medyayı da salladı. Simge'ye sarılan küçük hayranı görenler "Valla şanslı", "Simge'yi cidden yemiş" yorumlarında bulundu.

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icardi simge sosyal medya

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