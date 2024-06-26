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Simge'den Icardi açıklaması! "Evli olmasına rağmen bana ‘yenge’ diyorlardı"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.06.2024 09:19
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Çıkardığı "Aşkın Olayım" şarkısıyla Galatasaray'ın ünlü ismi Mauro Icardi ile özdeşleşen Simge Sağın sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Sağın, kendisine hep ünlü futbolcuyla ilgili sorular sorulması hakkında içini döktü. "İyice abarttılar durumu" diyen şarkıcı, özel hayatıyla ilgili de çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Simge'den Icardi açıklaması! "Evli olmasına rağmen bana ‘yenge’ diyorlardı"

Şarkıcı Simge Sağın sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Simge, son dönemde Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısının çalınmasıyla adından söz ettiriyordu.

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Kaan Ölker’in ‘Popcast’ programına konuk olan Simge, sosyal medyada kendisini Galatasaraylı ünlü futbolcu Icardi’yle yakıştırmaları ve hep Icardi’yle ilgili sorular sorulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İYİCE DURUMU ABARTTILAR"

Simge, "İnsanlar kafalarında bir takım yakıştırmalar yapıyorlar ve buna inanıyorlar. Evli olmasına rağmen bana ‘yenge’ diyorlardı, iyice durumu abarttılar. Çok tatlı bir aile ve ben ailelere hep saygılıyımdır" ifadelerini kullandı.

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İHANETİ ANLATTI

Ünlü isim, geçtiğimiz yıllarda bir ilişkisinde yaşadığı büyük ihaneti de itiraf etti. Sevgilisinin, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını açıklayan şarkıcı, "Çok zor atlattım bu durumu ve çok canım acıdı. Bu bir rezillikti. O dönemde bunu kaldıramadım. Bana bunu yaşattıkları için aynılarını yaşamalarını diledim. Kirlenen karmalarla çok büyük sıkıntılar yaşıyor insanlar" şeklinde konuştu.

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Simge Sağın Mauro Icardi
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