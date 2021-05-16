Simge Sağın’dan olay Murat Boz itirafı

'Mış Mış', 'Öpücem', 'Üzülmedin mi?' ve 'Yankı' gibi popüler parçalarıyla tanınan Simge Sağın, Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan Simge Sağın’ın en dikkat çekici açıklaması ise meslektaşı Murat Boz'la ilgili olandı.

SİMGE SAĞIN: "BANA YAKIŞIP YAKIŞMADIĞINA KARAR VERİYORUM"

39 yaşındaki popçu, şarkı seçimi ve başarısı hakkında, "Bu işin formülü yok, kalbimi dinliyorum, kalbimin ekmeğini yiyorum. Sadece hissettiğim, sesime yakıştığına inandığım, stüdyoya girip şarkıyı söyledikten sonra bir elbise gibi bana yakışıp yakışmadığına karar veriyorum. İç güdüyle hissedip öyle yola çıkıyorum" dedi.

"SOKAKTA OTURDUM, AĞLADIM"

Simge, "Benim ilk patlamam 'Miş Miş' şarkısı ile oldu. Şarkının çok çaldığına ilk başta inanamadım. Arkadaşlarım patladığımı söylemesine rağmen inanmıyordum. Bir yerden sonra her yerde duymaya başladım. Alt komşu çalıyordu, taksiye biniyordum radyoda çalıyordu ya da kulüpte çalıyordu. Bir gün Bodrum’da sokakta oturdum ve 'sonunda oldu' diye ağlamaya başladım. Rahatladım. Yine de şımarmaya hiç zamanım olmadı" şeklinde konuştu.