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Simge Sağın’dan olay Murat Boz itirafı

16.05.2021 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü popçu Simge Sağın katıldığı bir Youtube programında samimi açıklamalarda bulundu. Simge Sağın, meslektaşı Murat Boz'un 2011 yılında seslendirdiği 'Geri Dönüş Olsa' şarkısı ile ilgili olay bir itirafta bulundu.

Simge Sağın’dan olay Murat Boz itirafı

'Mış Mış', 'Öpücem', 'Üzülmedin mi?' ve 'Yankı' gibi popüler parçalarıyla tanınan Simge Sağın, Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan Simge Sağın’ın en dikkat çekici açıklaması ise meslektaşı Murat Boz'la ilgili olandı.

SİMGE SAĞIN: "BANA YAKIŞIP YAKIŞMADIĞINA KARAR VERİYORUM"

39 yaşındaki popçu, şarkı seçimi ve başarısı hakkında, "Bu işin formülü yok, kalbimi dinliyorum, kalbimin ekmeğini yiyorum. Sadece hissettiğim, sesime yakıştığına inandığım, stüdyoya girip şarkıyı söyledikten sonra bir elbise gibi bana yakışıp yakışmadığına karar veriyorum. İç güdüyle hissedip öyle yola çıkıyorum" dedi.

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"SOKAKTA OTURDUM, AĞLADIM"

Simge, "Benim ilk patlamam 'Miş Miş' şarkısı ile oldu. Şarkının çok çaldığına ilk başta inanamadım. Arkadaşlarım patladığımı söylemesine rağmen inanmıyordum. Bir yerden sonra her yerde duymaya başladım. Alt komşu çalıyordu, taksiye biniyordum radyoda çalıyordu ya da kulüpte çalıyordu. Bir gün Bodrum’da sokakta oturdum ve 'sonunda oldu' diye ağlamaya başladım. Rahatladım. Yine de şımarmaya hiç zamanım olmadı" şeklinde konuştu.

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MURAT BOZ İTİRAFI

Okul arkadaşı olan Murat Boz'u çok sevdiğini söyleyen popçu, "Yıllar önce 'Geri Dönüş Olsa' şarkısı bendeydi. Param yetmediği için alamamıştım. O şarkıyı Murat Boz aldı, elimden gitti. Erdem Kınay benim sesimden okutup şarkıyı satmış, bilmiyordum. Murat'ın menajerini gördüm, 'senin söylediğin şarkı ne güzelmiş, biz onu aldık' dedi. İçimde yara oldu. Murat popülerdi ve şarkıyı aldı. İçimde halen bir ukdedir. Bir gün mutlaka o şarkıyı cover yapacağım" itirafında bulundu.

"İNANMIYORUM"

Simge, "Okulda bir gün kantinde yürürken arkamdan biri seslendi. O sırada kulaklığımda Zeynep Dizdar’ın 'İlle de Sen' şarkısı çalıyordu, o şarkıya bayılmıştım. Arkama dönüp baktığımda bir çocuk 'Zeynep Dizdar’a vokal aranıyor, gelir misin?' dedi. 'İnanmıyorum' dedim, ertesi gün Zeynep Dizdar’ın provasındaydım. Sonra Gülşen'le çalıştım. Serdar Ortaç ve Yaşar'la çalıştım" diyerek, bir tesadüfle kaderinin nasıl geliştiğini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz Simge Sağın
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