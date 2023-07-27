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Simge Sağın sahnede ağlamaya başladı! O anlar olay oldu

27.07.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Simge Sağın cesur sahne kıyafetleri ve muhteşem şarkılarıyla adından söz ettiriyordu. Icardi ile Aşkın Olayım şarkısını söylemesiyle uzun süre gündem olan şarkıcı Simge sahnede herkesin bir ağızdan şarkıyı söylemesi sırasında duygusal anlar yaşadı.

Son günlerde 'Aşkın Olayım' şarkısıyla çok konuşulan Simge Sağın, bu yıl konserden konsere koşmaya devam ediyor. Güzel şarkıcı Simge Sağın son sahnesinde inanılmaz anlar yaşadı.

Simge'nin Antalya konserinin ortasında bir anda elektrikler gitti.

Cep telefonlarını fener gibi kullanan Simge hayranları hep bir ağızdan Aşkın Olayım söylemeye başladı.

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Şarkıcı o anlarda çok etkilendi ve bir anda hıçkırarak ağlamaya başladı. O anlar "Bu nasıl sevgi be" yorumlarıyla sosyal medyayı da salladı.

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Simge geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Icardi ile sahaya çıkmasıyla gündem olmuştu.

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