Simge Tertemiz kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Simge Tertemiz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ekranların tanınan yüzlerinden Simge Tertemiz, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında konuk olarak yer aldı. Gündüz kuşağı programına konuk olan ünlü mankenin hayatı araştırılıyor.

Türk sunucu, oyuncu ve manken Simge Tertemiz, 9 Eylül 1988 tarihinde İskenderun’da dünyaya gelmiştir. Yahya Kemal Beyatlı İÖO, Nuri Cıngıllıoglu Lisesi mezun olan Simge Tertemiz, 2002 “Best Model of Turkey” gelecek vadeden misyon ödülü, 2004 “Best Model of Turkey” birinciliği, 2004 “Best Model of The World” dördüncülüğü, 2004 “Miss Tourism” beşinciliğine sahip olmuştur.

Simge Tertemiz, Çılgın Dersane isimli serinin ilk sinema filminde Gamze karakterini canlandırmıştır. Ünlü oyuncu aynı zamanda Çılgın Dersane Kampta filminde de rol almıştır.

Simge Tertemiz, sunuculuk kariyerine ATV’de yayınlanan Özel Hat magazin programı ile başlamıştır. Daha sonra ise 2009 Offshone Sürat Tekneleri Yarışmasının tanıtımını yapmıştır.

Simge Tertemiz, 2011 senesinde Boxer okurları tarafından senenin en seksi kadını seçilmiştir.