Simge Tertemiz kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Simge Tertemiz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Simge Tertemiz, sunuculuk kariyerine ATV’de yayınlanan Özel Hat magazin programı ile başlamıştır. Daha sonra ise 2009 Offshone Sürat Tekneleri Yarışmasının tanıtımını yapmıştır.

Ekranların tanınan yüzlerinden Simge Tertemiz, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında konuk olarak yer aldı. Gündüz kuşağı programına konuk olan ünlü mankenin hayatı araştırılıyor.

Yine 2011 senesinde 4,5 aylık hamile olduğu için, 5 yıldır birlikte olduğu Murat Kadıoğlu ile yıldırım nikahıyla kıymış ve bu evlilikten Nail Kayra isminde çocuk sahibi olmuştur. Sansasyonel bir biçimde, bir süre daha devam eden Simge Tertemiz ile Murat Kadıoğlu’nun evliliği, 2014 senesinde ise sona ermiştir.

SİMGE TERTEMİZ BABASINI KAYBETTİ

2020 senesinin mayıs ayında Simge Tertemiz babasını oldukça üzücü bir şekilde kaybetmiştir. 4. kattan düşerek vefat eden babası için Simge Tertemiz şöyle bir paylaşımda bulunmuştur;

“Canım babam, çınarım, Hakk’ın rahmetine kavuştun melek oldun. Acımız tarifsiz, gidişin çok erken oldu. Sana gelişimiz çok çaresiz. Hakkını helal et babam. Hakkını helal et. Yüce Rabbimin rahmeti üzerine olsun, mekanın cennet olsun. Seni sonsuza dek seviyorum. Seni hep bu gülüşünle, esprilerinle, aydınlık görüşlerinle yolumuz, ışığımızsın.”

