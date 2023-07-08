Simpsonlar Threads'i de mi bildi? Sosyal medya çalkalanıyor: O paylaşım ortalığı karıştırdı!

Simpsonlar’ın kehanetleri yıllardır gündemde. Disney’in Fox’u satın alması, Trump’ın başkanlığı, Kamala Harris’in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, koronavirüs, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga’nın Super Bowl’da havaya uçması gibi olaylar hakkında kehanette bulunan dizinin Kahramanmaraş depremi, Trump’ın davası ve Rusya-Ukrayna savaşını bildiği de öne sürülmüştü.

SOSYAL MEDYA ALEMİNDE THREADS ÇILGINLIĞI

6 Temmuz'da ise bildiğiniz üzere WhatsApp ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, 'Twitter katili' olarak adlandırılan Instagram tabanlı uygulaması Threads'i kullanıma sundu.

Sosyal medya kullanıcıları Threads'e adeta akın etti. Zuckerberg'e göre Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti.

Paylaşılan son bilgilere göre ise arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads'e kayıt olanların sayısı 70 milyonu buldu.

Sosyal medya Threads'e ilgi gösterirken, Threads ile ilgili ortaya çıkan Simpsonlar iddiası ise gündem yarattı.

SOSYAL MEDYA BU İDDİAYLA ADETA ÇALKALANIYOR! "THE SİMPSONS THREADS"

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görsel sosyal medyayı adeta karıştırmış durumda.

Söz konusu kullanıcı, Threads logosunun yanında Homer Simpson'ın bir fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta Homer Simpson karakterinin kulak memesinde Threads logosunun yer aldığı görülüyor.

Homer Simpson'ın Threads logosuna benzerlik taşıyan kulak memesine vurgu yapan kullanıcı paylaşımında ise "Simpsonlar yine yaptı" ifadesini kullandı.

Başka kullanıcılardan ise bu paylaşıma esprili tepkiler geldi. Ancak daha da önemlisi, fotoğrafın düzenlenmiş olduğunu söylediler.

Bazıları görüntünün düzenlendiğine de işaret ederek, Homer Simpson'ın kulağının hiçbir zaman sembole benzemediğini belirtti.

Paylaşımın altında bir topluluk notu da (Yanıltıcı olabilecek tweet'lere işbirliği içinde yararlı notlar eklemek amaçlı bir Twitter özelliği) eklendi.

Topluluk notunda "Bu fotoğraf düzenlenmiştir" ibaresinin yer aldığı görüldü.

Ayrıca, "İşte gerçek Homer Simpson yüzü:" diyerek aşağıdaki fotoğrafın linki iliştirildi.

Hindustan Times'a göre de Homer Simpson'ın kulak memesi hiçbir zaman Threads logosuna benzemiyordu.

Yani durum bir montaj hilesinden ibaret gibi görünüyor.

Bir kullanıcı "Bu çok sık oluyor" diye yazarken, bir diğeri "Photoshop yine yaptı" yorumunda bulundu.





