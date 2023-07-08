Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Simpsonlar Threads'i de mi bildi? Sosyal medya çalkalanıyor: O paylaşım ortalığı karıştırdı!

Simpsonlar Threads'i de mi bildi? Sosyal medya çalkalanıyor: O paylaşım ortalığı karıştırdı!

08.07.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1989 yılında yayın hayatın başlayan The Simpsons (Simpsonlar) dünyanın en uzun soluklu dizisi olmanın yanında dünya genelindeki olayları tahmin etmesiyle de bir fenomen olarak karşımıza çıktı. Simpsonlar’ın kehanetleri sosyal medyada gündem olurken, son olarak "Simpsonlar Threads'i de mi bildi?" sorusu gündeme geldi. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görsel ile birlikte sosyal medya "The Simpsons Threads" iddiasıyla adeta çalkalanıyor.

Simpsonlar’ın kehanetleri yıllardır gündemde. Disney’in Fox’u satın alması, Trump’ın başkanlığı, Kamala Harris’in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, koronavirüs, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga’nın Super Bowl’da havaya uçması gibi olaylar hakkında kehanette bulunan dizinin Kahramanmaraş depremi, Trump’ın davası ve Rusya-Ukrayna savaşını bildiği de öne sürülmüştü.

SOSYAL MEDYA ALEMİNDE THREADS ÇILGINLIĞI

6 Temmuz'da ise bildiğiniz üzere WhatsApp ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, 'Twitter katili' olarak adlandırılan Instagram tabanlı uygulaması Threads'i kullanıma sundu.

AA-20230706-31604402-31604397-THREADS_INSTAGRAM

Sosyal medya kullanıcıları Threads'e adeta akın etti. Zuckerberg'e göre Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti.

Paylaşılan son bilgilere göre ise arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads'e kayıt olanların sayısı 70 milyonu buldu.

AA-20230706-31604402-31604399-THREADS_INSTAGRAM

Sosyal medya Threads'e ilgi gösterirken, Threads ile ilgili ortaya çıkan Simpsonlar iddiası ise gündem yarattı.

SOSYAL MEDYA BU İDDİAYLA ADETA ÇALKALANIYOR! "THE SİMPSONS THREADS"

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görsel sosyal medyayı adeta karıştırmış durumda.

Söz konusu kullanıcı, Threads logosunun yanında Homer Simpson'ın bir fotoğrafını paylaştı.

s

Fotoğrafta Homer Simpson karakterinin kulak memesinde Threads logosunun yer aldığı görülüyor.

Homer Simpson'ın Threads logosuna benzerlik taşıyan kulak memesine vurgu yapan kullanıcı paylaşımında ise "Simpsonlar yine yaptı" ifadesini kullandı.

1

Başka kullanıcılardan ise bu paylaşıma esprili tepkiler geldi. Ancak daha da önemlisi, fotoğrafın düzenlenmiş olduğunu söylediler.

Bazıları görüntünün düzenlendiğine de işaret ederek, Homer Simpson'ın kulağının hiçbir zaman sembole benzemediğini belirtti.

2

Paylaşımın altında bir topluluk notu da (Yanıltıcı olabilecek tweet'lere işbirliği içinde yararlı notlar eklemek amaçlı bir Twitter özelliği) eklendi.

3

Topluluk notunda "Bu fotoğraf düzenlenmiştir" ibaresinin yer aldığı görüldü.

5

Ayrıca, "İşte gerçek Homer Simpson yüzü:" diyerek aşağıdaki fotoğrafın linki iliştirildi.

Homer_Simpson_2006

Hindustan Times'a göre de Homer Simpson'ın kulak memesi hiçbir zaman Threads logosuna benzemiyordu.

Yani durum bir montaj hilesinden ibaret gibi görünüyor.

Bir kullanıcı "Bu çok sık oluyor" diye yazarken, bir diğeri "Photoshop yine yaptı" yorumunda bulundu.

6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizin tadını çıkartıyolardı! Birbirlerini ezerek kaçmaya çalıştılarDenizin tadını çıkartıyolardı! Birbirlerini ezerek kaçmaya çalıştılar
Anahtar Kelimeler:
Simpsons dizisi simpsons the simpsons simpsonlar karakterleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"

Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"

Karısının boşanma davası açtığını öğrenince öfkeden deliye döndü

Karısının boşanma davası açtığını öğrenince öfkeden deliye döndü

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.