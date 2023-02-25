The Simpsons (Simpsonlar) yine iş başında! Kahramanmaraş depremini bildiler mi? “DVD’leri Kahramanmaraş’a yetiştirmek zorundayız”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde meydana gelen depremler 10 ili etkiledi. Başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Bölge artçılarla korku dolu günler yaşamaya devam ederken kehanetleriyle ünlü Simpsonlar’ın depremi önceden bildiği iddia edildi. Söz konusu çizgi dizide depreme ilişkin bir söylem yer almazken bir bölümde Türk bayraklı geminin görülmesi ve Kahramanmaraş ifadesinin net bir şekilde yer alması iddiaların çıkış noktasını oluşturdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü “Mobile Hormer” isimli 13. bölümü sosyal medyadan paylaşarak popüler dizinin Kahramanmaraş depremini önceden bildiğini iddia etti. Paylaşımlara konu olan videoda, Bart ve Lisa Simpson araçlarıyla giderken bir kaza anında gemiye düşüyorlar. Geminin Türk bayraklı olduğu görülüyor ve gemi kaptanı, “Kuzeyde Bir Yer” isimli dizinin DVD’lerini Kahramanmaraş’a yetiştirmek zorunda olduğunu ifade ediyor. Bölümün devamında ise deprem ve deprem yardımlarına ilişkin herhangi bir ifade bulunmuyor.