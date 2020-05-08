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Sinan Akçıl'dan Sermiyan Midyat'a olay gönderme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 14:35 | Son Güncelleme

Yönetmen Sermiyan Midyat ile oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar, şiddet iddiasıyla karakolluk oldu. Sinan Akçıl da Midyat'a, "Fazla alkol kötü, kadına şiddet en kötü şey. Hayat boyu bu ikisine karşı durmaya devam edeceğim" göndermesinde bulundu.

Sinan Akçıl'dan Sermiyan Midyat'a olay gönderme!

İddialara göre geçtiğimiz yıllarda da adı darp olaylarına karışan oyuncu Sermiyan Midyat, sevgilisi Sevcan Yaşar'a fiziki ve psikolojik şiddet uyguladı.
Fenerbahçe’deki evde ünlü oyuncu Sermiyan Midyat’tan şiddet gördüğünü ileri süren Sevcan Yaşar, sevgilisi hakkında şikayette bulundu.

Bu haberlerin üzerine ikili sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi, beraber çekindikleri fotoğrafları da kaldırdı. Bu olayın üstüne Akçıl'dan bomba bir gönderde geldi. Akçıl, hem bu olayı, hem de Midyat'ın sevgilisini dövmesini kastederek şu açıklamayı yaptı:

"Fazla alkol kötü, kadına şiddet en kötü şey. Hayat boyu bu ikisine karşı durmaya devam edeceğim."

Hollywood yıldızı Kristanna Loken'in doğum gününde iddialara göre gazetecilere hakaret eden Sermiyan Midyat, kendisini uyaran Sinan Akçıl'a saldırmıştı.

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