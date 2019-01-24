MAGAZİN

Sinan Akçıl eşi Burcu Kıratlı'nın peşinde!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.01.2019 09:18 | Son Güncelleme

Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı her anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.Akçıl son olarak Kıratlı'ya yaptığı sürpriz ile dikkat çekti.

Sinan Akçıl eşi Burcu Kıratlı'nın peşinde!

Uzun zamandır birlikte olan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yılbaşı gecesi evlenmişti. Çift sık sık romantik anlarını sosyal medyada paylaşıyor

Popçu Sinan Akçıl ile sevgilisi, oyuncu Burcu Kıratlı Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da evlenmişti.
Çiçeği burnunda çift sık sık sosyal medyada romantik paylaşımlar yapıyor.

Kuaföre giden Burcu Kıratlı'ya Sinan Akçıl şaşırtan bir sürpriz yaptı. Eline bir demet gül alan Akçıl, Burcu Kıratlı'yı kuaförden almaya gitti.

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Kıratlı da o anları sosyal medyadan paylaştı. Kıratlı paylaşımına "elinde çiçeklerle kuaför basmak yeni trend" notunu ekledi.

MAKYAJSIZ PAYLAŞIM

Öte yandan Burcu Kıratlı sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

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PARTNEROlay frikik! Önce çantayla kapattı sonra eliyle ama yine de...Olay frikik! Önce çantayla kapattı sonra eliyle ama yine de...
'Şimdi bir tek ben kaldım bu fotoğraftan...''Şimdi bir tek ben kaldım bu fotoğraftan...'
Ailece Dubai tatiliAilece Dubai tatili
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