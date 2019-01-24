Sinan Akçıl eşi Burcu Kıratlı'nın peşinde!

Uzun zamandır birlikte olan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yılbaşı gecesi evlenmişti. Çift sık sık romantik anlarını sosyal medyada paylaşıyor
Popçu Sinan Akçıl ile sevgilisi, oyuncu Burcu Kıratlı Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da evlenmişti.
Çiçeği burnunda çift sık sık sosyal medyada romantik paylaşımlar yapıyor.
Kuaföre giden Burcu Kıratlı'ya Sinan Akçıl şaşırtan bir sürpriz yaptı. Eline bir demet gül alan Akçıl, Burcu Kıratlı'yı kuaförden almaya gitti.
Kıratlı da o anları sosyal medyadan paylaştı. Kıratlı paylaşımına "elinde çiçeklerle kuaför basmak yeni trend" notunu ekledi.
MAKYAJSIZ PAYLAŞIM
Öte yandan Burcu Kıratlı sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.
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