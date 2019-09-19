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Sinan Akçıl: Ferhat Göçer'in kızı bana mesaj attı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 16:26 | Son Güncelleme

Burcu Kıratlı ile evliliğini 9 ay önce bitiren Sinan Akçıl'ın, Ferhat Göçer ile polemiği son gaz devam ediyor.

Sinan Akçıl: Ferhat Göçer'in kızı bana mesaj attı!

Ferhat Göçer verdiği konserde, Sinan Akçıl'ın eski sevgilisi Hadise'den bahsederek Burcu Kıratlı'yı çileden çıkarmıştı. Kıratlı, Göçer'in söyledikleri üzerine mekanı terketmişti.

Sinan Akçıl, Ferhat Göçer'in bu sözleri üzerine 'Densiz' demişti. Göçer ise Akçıl'a karşılık olarak 'Medya maymunu' demişti. Sinan Akçıl'ın bir çok şarkısını seslendiren Ferhat Göçer, Akçıl'dan beklemediği bit hamle gördü. Sinan Akçıl, Ferhat Göçer artık şarkılarımı konserlerinde okumak istiyorsa 'Mehmetçik vakfına' Her şarkı için 2 Bin TL bağış yapacak' demişti.

Bu sözlerden sonra Sinan Akçıl, 2. Sayfa programının haber müdürü Asiye Acar'a çarpıcı ititaflarda bulundu. Akçıl, söylediklerinin arkasında olduğunu ve karım dediğim insanın kimse gururunu kıramaz dedi.

"BABAMI CEZALANDIRDIĞIN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Ardından, Ferhat Göçer'in kızının kendisine 'Babamı cezalandırdığın için teşekkür ederim' mesajını açıklayan Sinan Akçıl, herkesi şoke etti. 'Kızım' şarkısını Ferhat Göçer kızı için söylediği için böyle bir skandalla anılması Göçer'in kızını rahatsız etmiş.

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Anahtar Kelimeler:
sinan akçıl Ferhat Göçer

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