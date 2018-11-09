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Sinan Akçıl'ın darp edildiği iddia edildi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.11.2018 14:16 | Son Güncelleme

Son olarak oyuncu Sermiyan Midyat ile ettiği kavgayla gündeme gelen şarkıcı Sinan Akçıl'ın, bir gece kulübünde darp edildiği iddia edildi.

Sinan Akçıl'ın darp edildiği iddia edildi!

Çarşamba akşamı popçu Berkay'ın sahne aldığı yere giden Sinan Akçıl'ın o gece darp edildiği iddia edildi.

İddiaya göre; başka bir masada oturan genç bir futbolcunun menajeriyle aralarında husumet olduğu ifade edilen Sinan Akçıl, lavaboya gittiğinde o menajer Sinan Akçıl'ın saçından tutarak onu darp ediyor.

Kanal D Magazin Müdürü Asiye Acar'ın ulaştığı bilgiye göre; olaya şahit olanlar "Böyle bir şey yaşandı, mekan boşaltıldı" açıklamasında bulunurken, Sinan Akçıl'ın menajeri ise "Hayır böyle bir şey yaşanmadı" diyerek iddiaları yalanladı.

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