HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sinan Ateş cinayeti davası! Türkiye'nin beklediği duruşma öncesi Ayşe Ateş'e 5 polis ve çelik yelekli koruma

Sinan Ateş cinayeti davası! Türkiye'nin beklediği duruşma öncesi Ayşe Ateş'e 5 polis ve çelik yelekli koruma

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.07.2024 09:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği Sinan Ateş cinayeti davası bugün başlıyor. Ankara'da Sincan Cezaevi Kampüsü içerisindeki salonda görülecek duruşmaya Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in 5 polis tarafından korunarak gelmesi dikkat çekti. Ayşe Ateş'e çelik yelek giydirildiği ve Ateş'in duruşma salonunun önünde çıkarttığı görüldü. Çevrede ise yüzlerce polis görev yapıyor.

Sinan Ateş cinayeti davası! Türkiye'nin beklediği duruşma öncesi Ayşe Ateş'e 5 polis ve çelik yelekli koruma

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına bugün başlanacak. Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde, 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'in ölümüyle ilgili 22 sanık, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülecek dava, 5 gün sürecek.

Ateş ailesinin yanı sıra siyasi parti temsilcilerinin de duruşmayı takip etmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmayı takip edeceğini açıkladı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de davayı parti avukatlarının izleyeceğini bildirdi.

807949Image1

AYŞE ATEŞ'E ÇELİK YELEKLİ KORUMA

Halk Tv'de yer alan habere göre; Ankara'da Sincan Cezaevi Kampüsü içerisindeki salonda görülecek duruşmaya Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in 5 polis tarafından korunarak gelmesi dikkat çekti. Ayşe Ateş'e çelik yelek giydirildiği ve Ateş'in duruşma salonunun önünde çıkarttığı görüldü. Çevrede ise yüzlerce polis görev yapıyor.

lkşkj

"NORMAL BİR HAYAT YAŞAMIYORUM"

Ateş duruşma öncesi yaptığı açıklamada "1,5 aydır korumalar var. Yoğun güvenlik önlemleri altında yaşıyorum. Normal bir hayat yaşamıyorum. Evde kızlarımla yaşıyorum. Gerekli haller dışında dışarıya çıkmadan. Cezaevi hayatını maalesef bize layık gördüler. Ne diyeyim, utansınlar."

gfdgdfh

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU AYŞE ATEŞ'İN YANINA OTURDU

19 ay sonra görülen ilk duruşmada, salona girişler başladı. CHP lideri Özgür Özel ve CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayşe Ateş'in yanına oturdu.

"'BAY KEMAL NEREDE?' DİYE BAĞIRDI"

Gazeteci Timur Soykan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Doğukan Cep, 'Bay Kemal nerede' diye bağırdı. Jandarmalar tarafından salondan çıkartıldı." ifadelerini kullandı.

gfhfd

17 ŞÜPHELİNİN DOSYASI AYRILDI

Sinan Ateş cinayetine ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma, ayrı dosya üzerinden sürüyor.

Arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ateş ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, mayıs ayında mahkemece kabul edilmişti.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraberindeki Selman Bozkurt'un "müşteki" sıfatıyla yer aldığı 22 sanıklı iddianamede, "müşterek fail" olarak yer alan sanıklar tetikçi Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, diğer sanıklar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın, "iştirak halinde işlenen suça yardım ettikleri" gerekçesiyle cezalandırılmaları gerektiği belirtildi.

Sinan_Ateş

Bu 17 sanığın, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi istenirken, eski cinayet büro amiri Aykal'ın ayrıca kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak maktule ait kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak temin ettiği gerekçesiyle ayrıca 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'deki olaylar sonrası Suriyeliler çıkışı!Kayseri'deki olaylar sonrası Suriyeliler çıkışı!
Eski eşini çocuğunun gözü önünde katlettiEski eşini çocuğunun gözü önünde katletti
Sanal alemde iğrenç olay! 19 ilde yakalandılarSanal alemde iğrenç olay! 19 ilde yakalandılar
Anahtar Kelimeler:
mahkeme Sinan Ateş
En Çok Okunan Haberler
Boşanır boşanmaz yeni aşkını paylaştı! "Yuva yıktın" yorumları kızdırdı

Boşanır boşanmaz yeni aşkını paylaştı! "Yuva yıktın" yorumları kızdırdı

Kredi kartları için 2 yıl sonra değişiklik!

Kredi kartları için 2 yıl sonra değişiklik!

Kayseri'de küçük çocuğa taciz gerginliği! Valilik açıklama yaptı: 'Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı'

Kayseri'de küçük çocuğa taciz gerginliği! Valilik açıklama yaptı: 'Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı'

Özgür Özel: "O teklifi yaparsam, Cumhur İttifakı'nı dağıtırım"

Özgür Özel: "O teklifi yaparsam, Cumhur İttifakı'nı dağıtırım"

Özel dedektiflerin kazandıkları parayı açıkladı! Türkiye’de de hızla yayılıyor, ilginç detaylar var…

Özel dedektiflerin kazandıkları parayı açıkladı! Türkiye’de de hızla yayılıyor, ilginç detaylar var…

Eski eşini çocuğunun gözü önünde katletti

Eski eşini çocuğunun gözü önünde katletti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.