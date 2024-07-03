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  4. Sinan Ateş'in annesi duruşma sırasında rahatsızlandı! Sağlık durumu için ilk açıklama geldi

Sinan Ateş'in annesi duruşma sırasında rahatsızlandı! Sağlık durumu için ilk açıklama geldi

03.07.2024 15:33
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Sinan Ateş cinayeti davası üçüncü gününde devam ederken Ateş'in annesi Saniye Ateş rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Anne Ateş'in sağlık durumuyla ilgili abla Selma Ateş'ten açıklama geldi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ayşe Ateş davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sinan Ateş'in annesi duruşma sırasında rahatsızlandı! Sağlık durumu için ilk açıklama geldi

Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş bugünkü duruşma sırasında rahatsızlandı. Ateş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Saniye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama ise Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'ten geldi.

SANİYE ATEŞ'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

Abla Selma Ateş, annesinin sağlık durumuyla ilgili Gerçek Gündem'e yaptğı açıklamada, acılı annenin duruşmayı dinlediği sırada ağladıktan sonra el ve kolunun uyuşmaya başladığını belirterek "Dava devam ettiği için bizler annemle hastaneye gidemedik. Şimdi hastanede serum takılmış vaziyette" dedi.

Avukatların tavır ve söylemlerinden sonra annesinin fenalaştığını söyleyen Selma Ateş, "Annemin canı oğlunun katledilişini defalarca kez dinlemeye dayanamadı" diye konuştu.

AYŞE ATEŞ VE KILIÇDAROĞLU'NDAN ORTAK AÇIKLAMA

Öte yandan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu davaya ilişkin açıklamalarda bulundular. Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Ayşe Ateş: "Burada bu görülen tablo içler acısı. Yargılanan ne yargılanan kim ben bunu gerçekten anlamış değilim. Kurulan kumpas bunların başına geçirilecek. Devletin adil yüzüyle karşılaşacaklar. Bir set çekmişler o setin arkasına geçilmesin istiyorlar."

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Kemal Kılıçdaroğlu: "Hiç kimse endişe etmesin bu davada adaleti gerçekleştirinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Bu dava kim vurduya giderse ülke kaybeder, demokrasi kaybeder, adalet kaybeder, hepimiz kaybeder"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu dava Sinan Ateş
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