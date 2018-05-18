Sinan Engin'den o fotoğrafa ilk yorum

Seda Sayan’ın eski kocası Sinan Engin’in eşi Ayşe Engin’le dostluğu son dönemde magazin dünyasında çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Görüntü olarak da birbirine çok benzeyen bu iki kadının özel günlerde beraber yemeğe çıkması ve iki yakın dost olması görenleri şaşırtıyor. Geçen pazar Anneler Günü’nde Seda Sayan eski eşi Sinan Engin’in son evliliğinden olan kızı Elif’i, Ayşe Engin de eşinin Seda Sayan’dan olan oğlu Oğulcan’ı yanına alarak çok özel bir fotoğraf çektirdi. Sosyal medyada tartışma konusu olan bu görüntüyü Ayşe Engin, Seda Sayan’ı öven şu notla paylaştı:

“Bazı zihniyetler anlamakta zorlansa da, ilişkimize değişik manalar yüklemeye çalışsalar da biz birbirini çok seven iki kardeşin anneleriyiz ve sen benim için çok kıymetlisin, çok özelsin, her zaman da öyle kalacaksın.”

Ayşe Engin’in yorumunu repost eden Seda Sayan da geçen hafta Posta gazetesine verdiği röportajda Ayşe Engin’le ilgili “Sinan ile Ayşe bizim ayrılığımızdan çok sonra evlendiler. Ayrılık sebebimiz o olmadığı için öyle kadınsal duygularımız olmadı. Aramızda hiç kötü bir şey yaşanmamıştır” dedi.

