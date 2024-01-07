HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sinan Oğan ekonomik sorunlara dikkat çekti: 'Kemer sıkmamız gerekiyor'

Sinan Oğan ekonomik sorunlara dikkat çekti: 'Kemer sıkmamız gerekiyor'

07.01.2024 19:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de katıldığı kongrede konuşan Dr. Sinan Oğan ekonomik sorunlara dikkat çekerek, ekonomik anlamda atılan adımların bu yılın sonlarına doğru iyileşme olarak yansıyacağını belirtti. Oğan açıklamasının devamında "Şu an ekonomide uygulanan doğru politikalara bizlerin de destek vermemiz gerekiyor. Eskilerin tabiriyle kemer sıkmak gerekiyor" dedi.

Sinan Oğan ekonomik sorunlara dikkat çekti: 'Kemer sıkmamız gerekiyor'

Balıkesir Avlu kongre merkezinde düzenlenen Türkiye İttifakı Partisi il kongresine katılan Dr. Sinan Oğan, konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında erken seçim olmaması halinde 2028 yılında yapılacak genel seçimler için yerelde hazırlanmanın önemine vurgu yapan Oğan, “Önümüzdeki genel seçimler için yerelden başlayarak şimdiden hazırlanmamız gerekiyor. Geçtiğimiz seçimlerde Ata İttifakı'nın ne denli büyük rol oynadığına hepimiz şahit olduk. Daha yeni partiler olmamıza rağmen bu denli büyük bir rol oynamamız gelecek seçimlere daha iyi hazırlanmamız gerektiği gösteriyor bizlere” dedi.

AW114634_02

"KEMER SIKMAMIZ GEREKİYOR"

Sinan Oğan ayrıca yaşanan ekonomik sorunlara dikkat çekerek, ekonomik anlamda atılan adımların bu yılın sonlarına doğru iyileşme olarak yansıyacağını belirtti. Oğan, “Ülkemiz bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da ekonomik mücadelesini sürdürmektedir. Sorunlarımız yok mu? Var. Şu an ekonomide uygulanan doğru politikalara bizlerin de destek vermemiz gerekiyor. Eskilerin tabiriyle kemer sıkmak gerekiyor. Biraz sıkıntı yaşayacağız ancak bugün uygulanan ekonomi politikasının neticesini yıl sonuna doğru alacağımıza inanıyorum” dedi.

"BU İŞİN YAPILDIĞININ DA DUYURULMASINA İHTİYAÇ VAR"

Konuşmasında sığınmacı ve göçmen kaçakçılığına da değinen Sinan Oğan, kaçak sığınmacıların geri gönderildiğini ancak vatandaşa duyurulma noktasında zayıf kalındığını dile getirdi. Sinan Oğan konuşmalarını şu ifadelerle noktaladı:

“İçişleri Bakanlığı ile yaptığım görüşmelerde göçmen kaçakçılarıyla mücadele rakamları gayet tatmin edicidir. Eskiden sınırlarımız kevgire dönmüşken, artık çok sınırlı sayıda kaçağın ülkemize girdiğini ifade edebilirim. Bununla beraber çok ciddi şekilde geri gönderme merkezlerine yakalanan kaçakların gönderildiğini ve ardında ülkelerine gönderildiğini rakamlarla bildiğim için çok gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Bir eksik var, bunu ilgili isimlere de ilettim, bu kadar büyük bir faaliyet içindesiniz çok sayıda göçmeni geri gönderiyorsunuz ama bunun reklamını yapmıyorsunuz. Vatandaşlarımız bazen bana soruyor, ne oldu göçmenler geri gönderilecekti diye ben de gönderildiğini söylüyorum. Onlar da neden biz bilmiyoruz diye soruyor. İşte burada bu işin sadece yapılması yetmiyor, bu işin yapıldığının da duyurulmasında da ihtiyaç var.”

Kaynak: İHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da zincirleme kaza! 26 araç birbirine girdiAnkara'da zincirleme kaza! 26 araç birbirine girdi
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
İYİ Partili Çömez'den yakalanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı iddia! "Durum daha da vahimmiş İYİ Partili Çömez'den yakalanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı iddia! "Durum daha da vahimmiş
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Sinan Oğan
En Çok Okunan Haberler
Icardi antrenmana gelmedi, Okan Buruk tesislerde onu aradı!

Icardi antrenmana gelmedi, Okan Buruk tesislerde onu aradı!

Murat Kurum'dan adaylığı sonrası ilk açıklama!

Murat Kurum'dan adaylığı sonrası ilk açıklama!

Çağla Şıkel hakkında şoke eden ifadeler: Ben evde yokken kızımın babasını ziyaret...

Çağla Şıkel hakkında şoke eden ifadeler: Ben evde yokken kızımın babasını ziyaret...

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu

Erdoğan 26 ismin elini bir bir havaya kaldırdı!

Erdoğan 26 ismin elini bir bir havaya kaldırdı!

Oto yıkamada sucukları yıkamıştı... Savunması 'yok artık' dedirtti!

Oto yıkamada sucukları yıkamıştı... Savunması 'yok artık' dedirtti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.