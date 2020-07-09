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Sinan Özen kimdir? Sinan Özen kızı Neva’nın sağlığıyla ilgili konuştu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 17:18 | Son Güncelleme

Türkiye’nin sevilen sanatçısı Sinan Özen, Şubat ayında dünyaya gelen ikiz bebeklerinden Neva’nın yaşadığı sağlık problemiyle ilgili bir süredir zor günler geçiriyordu. Sanatçı, Neva’nın doktorlarıyla kamera karşısına geçti ve açıklamalar yaptı. Peki, Sinan Özen kimdir? Sinan Özen kızının hastalığı nedir?

Sinan Özen kimdir? Sinan Özen kızı Neva’nın sağlığıyla ilgili konuştu.

Şarkıları ve kişiliğiyle Türkiye’nin sevilen sanatçıları arasında yer alan Sinan Özen, Şubat ayında dünyaya gelen ikiz bebekleriyle ilgili olarak sevinci ve hüznü bir arada yaşamıştı. 4 sene önce dünya evine girdiği eşi Burcu Kartal’la doğan ikiz bebeklerinin sevincini yaşarken bir yandan da kızları Neva’nın yaşadığı hastalıkla ilgili olarak zorlu bir süreç içerisine girmişlerdi. Son olarak Sinan Özen kızının durumu ile ilgili açıklamalar yaptı. Sanatçının hayranları “Sinan Özen kızı iyileşti mi?” sorusuyla ilgili olarak güzel bir haber almayı bekliyor.

Sinan Özen kızının son durumu

Sanatçının hayranları “Sinan Özen kızının hastalığı nedir?” sorusunun cevabını merak ediyor. Hayranlarının da üzüntüyle karşıladığı minik Neva’nın rahatsızlığına ve son durumuna dair Sinan Özen ve Neva’nın doktorları açıklama yaptı. Diğer bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak eşinin psikolojik olarak yıprandığını belirten Sinan Özen, pandemi sürecinde bebeklerini göremediklerini ama artık doktorların izniyle Neva’yı görebildiklerini ve onunla sohbet etmeye çalıştıklarını belirtti.

sinan özen kızının durumu

Sanatçının geçirdiği zor günleri bilen hayranları “Sinan Özen kızı neden yoğun bakımda?” sorusunun da cevabını arıyor. Neva’nın doktorlarının yaptığı açıklamaya göre bebeğin seyrek görülen ağır bir bağırsak rahatsızlığı bulunuyor. Sinan Özen’in kızı Neva bağırsağı çalışmadığı için birkaç ameliyat oldu ve bağırsak delinmesi sebebiyle acil tedaviye alındı. Doktorların modern tıbbın kesin tedavisini bilmediğini belirttiği hastalıkla ilgili olarak şu an bazı tedavi yöntemleri uygulanıyor. Sinan Özen’in hayranları hastaneden gelecek güzel haberleri bekliyor.

Sinan Özen kimdir?

1 Mart 1964’te Rize, Çayeli’nde dünyaya gelen Sinan Özen; Türk pop müziğinin önemli isimleri arasında bulunuyor. 1898 yılında çıkardığı Rüyalarım Olmasa albümüyle müzik yaşamına başlayan sanatçı; özellikle Evlere Şenlik şarkısıyla büyük bir ün kazandı. Sinan Özen şarkıları arasında Canım Yandı, Ben Seni Sevdim, Çıldıracağım, Hazalım, Sana Bir Şey Olmasın ve Seni Düşünüyorum isimli parçalar bulunuyor. “Sinan Özen kaç yaşında?” sorusunu yanıtı ise 56’dır. Sinan Özen eşi Burcu Kartal ile 2016 yılında dünya evine girdi.

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