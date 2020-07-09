Sinan Özen kimdir? Sinan Özen kızı Neva’nın sağlığıyla ilgili konuştu.

Şarkıları ve kişiliğiyle Türkiye’nin sevilen sanatçıları arasında yer alan Sinan Özen, Şubat ayında dünyaya gelen ikiz bebekleriyle ilgili olarak sevinci ve hüznü bir arada yaşamıştı. 4 sene önce dünya evine girdiği eşi Burcu Kartal’la doğan ikiz bebeklerinin sevincini yaşarken bir yandan da kızları Neva’nın yaşadığı hastalıkla ilgili olarak zorlu bir süreç içerisine girmişlerdi. Son olarak Sinan Özen kızının durumu ile ilgili açıklamalar yaptı. Sanatçının hayranları “Sinan Özen kızı iyileşti mi?” sorusuyla ilgili olarak güzel bir haber almayı bekliyor.

Sinan Özen kızının son durumu

Sanatçının hayranları “Sinan Özen kızının hastalığı nedir?” sorusunun cevabını merak ediyor. Hayranlarının da üzüntüyle karşıladığı minik Neva’nın rahatsızlığına ve son durumuna dair Sinan Özen ve Neva’nın doktorları açıklama yaptı. Diğer bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak eşinin psikolojik olarak yıprandığını belirten Sinan Özen, pandemi sürecinde bebeklerini göremediklerini ama artık doktorların izniyle Neva’yı görebildiklerini ve onunla sohbet etmeye çalıştıklarını belirtti.