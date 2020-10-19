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Sinan Özen: Yaşananlar psikolojik olarak bizi çok etkiledi

19.10.2020 17:37 | Son Güncelleme:
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Sinan Özen: Yaşananlar psikolojik olarak bizi çok etkiledi

Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva, bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle 7. kez ameliyat olmuştu. Ünlü şarkıcı, ameliyatın başarılı geçmesinin ardından "Yaşananlar psikolojik olarak bizi çok etkiledi" açıklamasını yaptı.

Sanatçı Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine girmişti. 8 ay önce Neva ve Sanberk adında ikiz çocukları dünyaya gelen çiftin mutluluğu kızlarının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.

56 yaşındaki Özen'in kızı Neva, bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle, 7. kez ameliyata alındı.

Ameliyathane kapısında duygu dolu anlar yaşayan çift, o kareleri sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Dün ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyen şarkıcı, bir açıklama daha yaptı.

Özen, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi Neva iki gün önce yedinci kez ameliyat oldu. Allah'ın yardımı ve sevenlerimizin duasıyla şükürler olsun başarılı bir ameliyat oldu.

Gerçeği söylemek gerekirse bu uzun süreçte yaşananlar psikolojik olarak bizi çok etkiledi. İnanın bu konuyla ilgili bırakın konuşmayı, tek bir kelime söylemeye mecalimiz kalmadı ama Neva'ya manevi olarak pozitif enerji aktarmak için güçlü olmaya çalışıyoruz.

Son ameliyatımız çok başarılı geçti. Doktorlarımız başta olmak üzere Neva'mızın şifa bulması için emeği geçen, dualarıyla bize güç veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzde ameliyatın olumlu sonuçlarını görebilmeyi umduğumuz on beş günlük bir bekleme sürecimiz var. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de sevenlerimizden dua istiyoruz. Allah'tan hem kızımız için hem de şifa bekleyen bütün hastalarımız için acil şifalar istiyor, herkese teşekkür ediyoruz."

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