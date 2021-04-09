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Sinan Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte türkücü Sinan Yılmaz biyografisi...

09.04.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Kolbastı şarkısıyla bilinen ve Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Sinan Yılmaz, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Vatandaşlar sanatçı bir aileden gelen Sinan Yılmaz'ın hayatını merak ediyor. Peki Sinan Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte türkücü Sinan Yılmaz biyografisi...

Sinan Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte türkücü Sinan Yılmaz biyografisi...

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuklarından biri, bir dönem Kolbastı şarkısıyla bilinen ve Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Sinan Yılmaz olacak. İzleyiciler sanatçı bir aileden gelen Sinan Yılmaz'ın hayatını araştırıyor. Peki Sinan Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

SİNAN YILMAZ KİMDİR?

42 yaşında olan Karadenizli türkücü Sinan Yılmaz, Kolbastı şarkısı ve dansı ile büyük beğeni toplayıp bir döneme damgasını vurmuştur. 1978 yılında Trabzon’ un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Sinan Yılmaz 6 yaşına kadar burada büyümüştür. Ardından ailesiyle birlikte Adapazarı’ na taşınmış ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise ikinci sınıftayken ailesiyle beraber Almanya’ ya göç eden Yılmaz burada müzik eğitimi almaya başlamıştır.

Sanatçı bir aileden gelen Sinan Yılmaz ağabeyi Adnan Yılmaz’ ın destekleriyle müzik eğitimi alarak kendini geliştirmiş Almanya’ da kurduğu grupla eğlencelerde, düğünlerde, şenliklerde sahne almıştır. 1989 senesinde Sevgi Dünyası isimli ilk kasetini çıkartarak müzik piyasasına giren Yılmaz, ardından 1992 senesinde Gurur isimli ikinci kasetini,1996 senesinde Kralını tanımam adlı üçüncü kasetini çıkartmıştır. Daha sonra müzik piyasasına ara veren Yılmaz 2004 senesinde çıkardığı Sende Kaldı adlı albümle müzik piyasasına bomba gibi düşmüştür. Bu albümünde bulunan Kolbastı parçası Karadeniz ve Türk gençliği tarafından Kolbastının yeniden keşfedilmesini sağlamış ve Trabzonspor’ un maçlardan sonra oynaması ile gündemde kalmayı sürdürmüştür.

SİNAN YILMAZ ŞARKILARI

Kolbastı
Sakarya Çiftetellisi
Hastasıyız Dede
Kor Olda Nankor Olma
Alev Alev
Fatma Gülün Suçu Ne
Ezanlar Bizim Için Okunuyor
Çalamadım Gitti Sürmene Havasını
Lingo Lingo Şişeler
Çayır Biçerim Çayır
Sende Kaldı
Ölümüm Olur
Aglarum
Yarim
Onun Adı Köksal Baba
Gitme
Güvercinim Süt Beyaz


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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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