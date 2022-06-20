MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilgili bilgiler, hayatı ve biyografisi!

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilgili bilgiler, hayatı ve biyografisi!

20.06.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'nın Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini canlı yayında açıklamasının ardından vatandaşlar internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Birçok kişi internette 'Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilgili bilgiler, hayatı ve biyografisi...

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilgili bilgiler, hayatı ve biyografisi!

Müge Anlı'nın evleneceğini açıkladığı Şinasi Yüzbaşıoğlu günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Müge Anlı izleyicilerinin her zaman özel yaşamına saygı duyduğunu belirterek, bu kararına da saygı duyacaklarına inandığını ifade etti. Peki Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? İşte Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilgili bilgiler, hayatı ve biyografisi...

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, Adana'da dünyaya geldi.

Şinsai Yüzbaşıoğlu, 58 yaşındadır ve 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanmıştır.

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü olarak İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev almaktadır.

Şinasi Yüzbaşıoğlu daha önce Adana'da da aynı görevde bulunmuştur.

MÜGE ANLI BERABER OLDUĞU ŞİNASİ YÜZBAŞI İLE NE ZAMAN EVLENECEK?

Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu. Fakat canlı yayında yaptığı açıklamada düğün tarih
ine yer vermedi.

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun evlilik tarihi henüz belli değil.

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun düğün tarihi belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ kimdir? Burhan Akdağ ve Müge Anlı ne zaman boşandı, boşanma sebepleri nedir?

MÜGE ANLI KİMDİR?


Müge Anlı 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Müge Anlı Türk televizyon sunucusu ve gazetecisidir. 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğan Anlı'nın babası İhsan Anlı'dır.

Müge Anlı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşanan Müge Anlı'nın bu evlilikten 1 kızı oldu.

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ kimdir? Burhan Akdağ ve Müge Anlı ne zaman boşandı, boşanma sebepleri nedir?

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Müge Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Düdek Cenk Eren'le Fox Tv'de Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programı sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır. Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı Atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda ise, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ kimdir? Burhan Akdağ ve Müge Anlı ne zaman boşandı, boşanma sebepleri nedir?Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ kimdir? Burhan Akdağ ve Müge Anlı ne zaman boşandı, boşanma sebepleri nedir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hande Erçel dev kaplumbağa ile poz verdiHande Erçel dev kaplumbağa ile poz verdi
"Beni yıkamadan gömsünler" demişti! "Beni yıkamadan gömsünler" demişti!
Şaşkına çeviren soru! Kenan İmirzalıoğlu takdir topladıŞaşkına çeviren soru! Kenan İmirzalıoğlu takdir topladı
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

4 kızıyla birlikte poz verdi! O detay gözlerden kaçmadı

4 kızıyla birlikte poz verdi! O detay gözlerden kaçmadı

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp 2 polisi vurdu

Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp 2 polisi vurdu

Benzin yüzde 57, motorin ise yüzde 22...

Benzin yüzde 57, motorin ise yüzde 22...

Kıdem tazminatı değişiyor! İşte yeni rakam...

Kıdem tazminatı değişiyor! İşte yeni rakam...

İlginizi Çekebilir

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.