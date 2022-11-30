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'Sınavdan düşük not aldın' gerekçesi! 12 yaşında arkadaş katili oldu... Hortumla dövüp, bıçaklayarak öldürdü

30.11.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de meydana gelen dehşet olayında 12 yaşındaki E.D. aynı yaştaki sınıf arkadaşını sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürerek öldürdü. E.D., F.Y.'yi okul tuvaletinde su hortumuyla dövüp, bıçaklayarak katletti. Polis, olayda kullanılan suç aleti bıçağı da muhafaza altına aldı.

'Sınavdan düşük not aldın' gerekçesi! 12 yaşında arkadaş katili oldu... Hortumla dövüp, bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 12.00 sıralarında Mersin Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu'nda meydana geldi. E.D., aynı sınıfta eğitim gören F.Y.'yi not yazarak okul tuvaletine çağırdı. E.D., tuvalette önce arkadaşını hortumla dövdü, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı. E.D. kaçarken, diğer öğrenciler okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmanisa Yürekli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ALAY ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Yakalanıp, polis merkezine götürülen E.D., sınavdan kötü not aldığı için F.Y.’nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, olayda kullanılan suç aleti bıçağı da muhafaza altına aldı.

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(DHA)

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