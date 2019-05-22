Sinem Kobal'a Arda Turan sorusu! Bakın ne tepki verdi

Kıbrıs'ta bir üniversitede öğrencilerin sorularını yanıtlayan Sinem Kobal, samimi açıklamalarda bulundu. Kobal'a bir zamanlar aşk yaşadığı Arda Turan'la alakalı bir soru da geldi.

3 yıldır Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, ''Nasıl tanıştınız?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''"O kadar detaya girmeyi düşünmüyorum. Hayat sevince güzel. İnşallah her biriniz ruhunuzun, gönlünüzün eşini bulursunuz..."

Sinem Kobal ''Hayatta en büyük pişmanlığınız ne?'' sorusuna da samimiyetle yanıt verdi:

"Hayatın hep pozitif tarafından bakmaya çalışıyorum. Olumlu-olumsuz yaşadığımız her şeyin bize bir şeyler kattığını düşünüyorum.

O yüzden daha çok pozitif şeylere yönelmeye çalışıyorum. 'Öyle pişmanlıklarım var, böyle pişmanlıklarım var' diyeceğim bir şey yok açıkçası…"

Şöhret ile çocuk yaşlarda tanışan Sinem Kobal, ''Bu benim tercihim değildi'' dedi ve ekledi:

"Ünlü olmak bir şekilde bizim tercih ettiğimiz bir şey değil. Benim tercih ettiğim bir şey de olmadı. Bir şekilde kendi yaptığımız mesleğimizin getirisi göz önünde olmak. Bu anlamda tabii ki zorlukları var.