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Sinem Kobal'a Arda Turan sorusu! Bakın ne tepki verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2019 10:04 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Sinem Kobal, Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Kobal, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sinem Kobal'a Arda Turan sorusu! Bakın ne tepki verdi

Kıbrıs'ta bir üniversitede öğrencilerin sorularını yanıtlayan Sinem Kobal, samimi açıklamalarda bulundu. Kobal'a bir zamanlar aşk yaşadığı Arda Turan'la alakalı bir soru da geldi.

3 yıldır Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, ''Nasıl tanıştınız?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

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''"O kadar detaya girmeyi düşünmüyorum. Hayat sevince güzel. İnşallah her biriniz ruhunuzun, gönlünüzün eşini bulursunuz..."

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Sinem Kobal ''Hayatta en büyük pişmanlığınız ne?'' sorusuna da samimiyetle yanıt verdi:

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"Hayatın hep pozitif tarafından bakmaya çalışıyorum. Olumlu-olumsuz yaşadığımız her şeyin bize bir şeyler kattığını düşünüyorum.

O yüzden daha çok pozitif şeylere yönelmeye çalışıyorum. 'Öyle pişmanlıklarım var, böyle pişmanlıklarım var' diyeceğim bir şey yok açıkçası…"

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Şöhret ile çocuk yaşlarda tanışan Sinem Kobal, ''Bu benim tercihim değildi'' dedi ve ekledi:

"Ünlü olmak bir şekilde bizim tercih ettiğimiz bir şey değil. Benim tercih ettiğim bir şey de olmadı. Bir şekilde kendi yaptığımız mesleğimizin getirisi göz önünde olmak. Bu anlamda tabii ki zorlukları var.

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Bir kere birçok özgürlüğünden fedakârlık etmek zorundasın. Mesleğimizin en zor yanlarından birinin bu olduğunu düşünüyorum. Sevgiyi hissetmek, güzel yanlarını hep konuşuyoruz.

Birçok insana ulaşmak, birçok kişinin kalbine ruhuna, hayatına değmek, sevgiyi paylaşmak çok kıymetli…"

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Sinem Kobal ''Yapmadan ölmem' dediğiniz şey nedir?" sorusuna da şaşırtan bir yanıt verdi:

"Camdan atlamak istiyorum. İddialı biraz değil mi? Gerçekten o serbest düşüş… O anı deneyimlemek istiyorum. Ne zaman buna cesaret ederim, yaparım bilmiyorum ama yaparsam muhtemelen sizinle paylaşırım."

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Öğrencilerden biri ise Sinem Kobal'a bir zamanlar beraber olduğu Arda Turan ile ilişkisinden pişmanlık duyup duymadığını sordu.

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Kobal, Arda Turan sorusuna, ''bu soruyu geçiyorum'' dedi. Ortamda soğuk rüzgarlar estiren soruya söyleşi kaydında yer verilmedi.

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Sinem Kobal arda turan

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