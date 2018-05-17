MAGAZİN

Sinem Umaş'tan Gizem Karaca'ya şok sözler! 'Büyük ah etmiştim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2018 20:54 | Son Güncelleme

Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Gizem Karaca'ya bir tepki de bir dönemin popüler yarışması 'Gelinim Olur Musun' ile tanınan Sinem Umaş'tan geldi.

Sinem Umaş'tan Gizem Karaca'ya şok sözler! 'Büyük ah etmiştim'

Instagram'da bir magazin sayfasında, Gizem Karaca ve Kaan Yıldırım'ın başrolünü paylaştığı dizinin cumartesi günü final yapacağı yönündeki haber paylaşıldı. 'Gelinim Olur Musun' yarışması ile tanınan Sinem Umaş, söz konusu paylaşıma dikkat çeken bir yorum yazdı.

"KERİMCAN'LA TATİL YAPAMADIM, BÜYÜK AH ETTİM"
Sinem Umaş, Gizem Karaca ile arasında geçen olayı şu sözlerle anlattı:
"Gizem'in kocası iki sene önce işlettikleri kulüpte hiç suçum yokken bana 'gelmesin' diye haber göndermişti. O sene bütün yaz Kerimcan'larla beraber tatil yapamamıştım. Büyük ah etmiştim, herkes dönüp bir kendine bakmalı. İşte Allah'ın adaleti şaşmıyor."

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Anahtar Kelimeler:
sinem umaş Gizem Karaca

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