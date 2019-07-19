Sinem Uslu: Hiç bırakmayın

Son olarak 'Kiralık Aşk' dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Sinem Öztürk ile 2016 yılında dünyaevine girdiği Mustafa Uslu'nun ikiz bebekleri yaklaşık 4 ay önce dünyaya gelmişti. Çift, ikizlerine Mustafa ve Kemal adını vermişti.

İkili, sosyal medya hesaplarından mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

"HİÇ BIRAKMAYIN..."

Yapımcı Mustafa Uslu'nun eşi Sinem Uslu, ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, "Hiç bırakmayın..." notunu düştüğü paylaşıma nazar boncuğu emoji eklemeyi de ihmal etmedi.

Uslu, geçtiğimiz günlerde oğlu Kemal ile pozlarını da takipçileriyle paylaşmıştı. Sinem Uslu, paylaşımına, "Oğlum Kemal" notunu düşmüştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni almıştı.



