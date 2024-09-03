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Sinem Yıldız'dan bomba Perihan Savaş-Derya Tuna yorumu! "İbrahim Tatlıses ölse..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.09.2024 14:56
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Geçtiğimiz yıllarda Perihan Savaş ile beraber program yapan Sinem Yıldız bomba açıklamalarda bulundu. Yıldız Perihan Savaş'ı eleştirirken Derya Tuna tarafında olduğunu söyleyerek ilginç ifadeler kullandı.

Sinem Yıldız'dan bomba Perihan Savaş-Derya Tuna yorumu! "İbrahim Tatlıses ölse..."

MYNET-Bir dönem Perihan Savaş ile program sunan Sinem Yıldız, Pınar Kerimoğlu’nun programında bomba ifadeler kullandı.

Perihan Savaş o dönem ayrılık kararını "Mutluluğa giden yolda halkımıza yardımcı olmak üzere bu programda yer alma kararı almıştım. Fakat programın içeriği yardım konseptinden çıkartılıp, izdivaç programına dönüştürülmek istenmesi sebebiyle, etik olarak bu işte yer alamayacağım kararını vermiş bulunmaktayım" sözleriyle açıklamıştı.

Sinem Yıldız o dönem yaşananları ise şöyle anlattı:

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“Perihan Savaş ile bir programa başladık, anlaşmalar yapıldı, format hazır, her şey konuşuldu. Ama ben Derya Tuna’yı çok sevdiğim için ondan müsaade aldım, o da elbette 'Bu senin ekmeğin, bana sormana bile gerek yok,' dedi. Ben sonrasında Perihan Hanım’ın beni günden güne sevmediğini hissettim. Ben her zaman Derya Tuna tarafındayım; onun hayatımda çok farklı bir yeri var. Keşke bu programı hiç yapmasaydım."

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"DERYA TUNA KOMUTAN ÇIKMIŞ"

Sinem Yıldız bununla da kalmadı ve "Ben Perihan Savaş ile tanıştığımda şunu anladım bir gün İbrahim Tatlıses ölse dahi kadınların savaşı bitmeyecek. Kadınlar içten içe birbirine hep düşman ama bu sistemin içinde bir tek komutan çıkmış o da Derya Tuna bir tek kadın sayılmış o da Derya Tuna kimse kusura bakmasın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Perihan Savaş
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