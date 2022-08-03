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Sınıf mevcudu kararı! Yeni dönem başlıyor, Resmi Gazete'de yayımlandı

03.08.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullardaki sınıf mevutlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, artık özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30’dan fazla olamayacak.

Sınıf mevcudu kararı! Yeni dönem başlıyor, Resmi Gazete'de yayımlandı

Okullarda yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30’dan fazla olamayacak.

İşte kararın detayları

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamaz.".

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

reesmi gazete

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resmi gazete sınıf
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