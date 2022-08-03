KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları sonrası Yediiklim Yayınları'ndan açıklama geldi: Kesinlikle tesadüf

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) sorulan bazı sorunların, Yediiklim Yayınları'nın deneme soru kitapçığındaki sorularla aynı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. ÖSYM iddiaların 'asılsız' olduğunu belirtirken, akşam satlerinde yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verirken, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. Söz konusu gelişmeler sonrası Yediiklim Yayınları'ndan açıklama geldi. İşte KPSS'de 'aynı soru' iddialarıyla ilgili son gelişmeler...

KPSS'DEKİ SORULAR ŞIKLARINA KADAR AYNI ÇIKTI

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu yıl 31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlendi. Milyonlarca adayın ter döktüğü sınav sonrası ÖSYM soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladı. Sınava girenler soruları ve cevap anahtarını incelediğinde büyük bir şok yaşadı. KPSS 2022 Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı'ndaki bazı soruların Yediiklim Yayınları'nın deneme soru kitapçığındaki sorularla şıklarına kadar aynı olduğu görüldü. 'Aynı soru' iddiaları bir anda gündem yaratırken, sosyal medyada geniş yankı buldu.

ÖSYM'DEN KPSS AÇIKLAMASI: İDDİALAR ASILSIZ

Sosyal medya platformlarında gündem olan, KPSS'deki soruların sınavdan önce bir yayınevi tarafından yayımlandığı şeklindeki iddiaların ardından ÖSYM bir açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Akşam saatlerinde ise devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir de açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Erdoğan, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN GÖRVDEN ALINDI

Gece yarısı ise flaş bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

YEDİİKLİM YAYINLARI'NDAN AÇIKLAMA: TESADÜF

TELE1’den Barış Önal'ın haberine göre; iddialara yönelik açıklamada bulunan Yediiklim Yayınevi yetkilileri, yayınlarının durdurulmadığını belirterek bir iki sorunun aynı olduğunu dile getirdi.

Yayınevi yetkilisi şu ifadeleri kullandı:

“Tamamen algı, yayınlarımız devam ediyor. Bir iki soru aynı diye çok yüklenme oldu. Satışlarımız devam ediyor. Başka yayın evleri de tutturuyor. Bizde bir iki tane soru aynı çıkmış olabilir. Kesinlikle bir tesadüf.”



