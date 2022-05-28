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Sınırda 39 kilometrelik kuyruk! Sürücüler isyan etti, Vali olay yerine gitti: "İlk defa görüyorum"

28.05.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'a geçmek isteyen TIR'lar oluşan yoğunluk nedeniyle 39 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Birçok sürücü malları bozulacağı için isyan etti. Aksaklığın sebebinin Bulgaristan kaynaklı olduğu açıklandı. 21 yıldır bu işi yapan bir sürücü, "İlk defa bu kadar uzun bir kuyruk gördüm" dedi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da olay yerine giderek sürücüleri dinledi.

Sınırda 39 kilometrelik kuyruk! Sürücüler isyan etti, Vali olay yerine gitti: "İlk defa görüyorum"

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen şoförlerin ihraç yüklü TIR'larının oluşturduğu kuyruk, 39 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise 3 bin 500'den fazla TIR, çıkış için bekletiliyor.

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SEBEBİ YOLSUZLUK

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa'nın farklı ülkelerine götürmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda kuyruk, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise yoğunluk oluşturdu. Sınır kapılarındaki yoğunluğun, Bulgaristan’a girecek gıda ürünlerinin analizini yapan şirkete yönelik yolsuzluk operasyonundan kaynaklandığı öne sürüldü.

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5 GÜNDÜR BEKLEYEN VAR

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuyruğun, Türkiye'nin artan ihracatıyla oluşan yoğunluğa Bulgaristan tarafının karşılık vermemesi nedeniyle her geçen saat uzaması nedeniyle oluştuğunu söyledi. Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda TIR kuyruğu bugün 39 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı’nda ise TIR parklarında ise 3 bin 500'den fazla TIR, çıkış için bekletiliyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyruktaki sürücülerin bazıları 4 gündür, Kapıkule’de ise 5 gündür bekleyişlerini sürdürüyor. Hamzabeyli’deki TIR kuyruğu, ilk kez Edirne girişine kadar uzadı.

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"İLK DEFA BU KADAR UZUN KUYRUK GÖRDÜM"

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta sıranın kendisine gelmesini bekleyen Göksel Ertürk, 21 yıldır TIR şoförlüğü yaptığını ve ilk defa böyle uzun kuyruk gördüğünü söyledi. Kuyruğa 39 kilometreden girdiğini belirten Ertürk, "Bursa'da yüklediğim ihraç yükünü Romanya'ya götürmek için bekliyorum. Ben 21 yıldır TIR şoförlüğü yapıyorum, ilk defa bu kadar uzun bir kuyruk gördüm. Sebebini öğrenemedik ama bizim tahminlerimize göre Bulgaristan tarafının çalışmadığı söyleniyor. Dün akşam 6 kilometre gelmişim ve 32 kilometre kaldı. Yaklaşık 15 saate 6 kilometre gelebilmişim. Çarşamba günü Bursa'dan yola çıkan arkadaşım şu an yeni Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR parkına giriş yapmış. O da bekliyor bizde bekliyoruz. Onun avantajlı tarafı ihtiyaçlarını gidereceği tesisler var, bizim yok" dedi.

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"BU SICAĞA DAYANMAYACAK ÜRÜNLER VAR"

Romanya'ya ihraç yükü taşıyan ve 2 gündür çıkış için sıra bekleyen Fikret Yaka ise "Burada 2 gündür, Bulgaristan'ın yavaş çalışmasından dolayı bekliyoruz. Bulgaristan, araç almıyormuş. Bizim bozulacak ürünümüz yok ama bozulacak ürün taşıyan arkadaşlarımız var, gıda yükü taşıyan. Bu sıcaklara dayanamayacak ürünler. Onlar artık bozulacak. Bizim firmalarla anlaşmamız var, 1 haftada malı teslim için tabi bu şartlarda teslim edemeyeceğiz. Malı teslim edemediğimiz için tabi oluşan cezaları da biz ödeyeceğiz. Bu işi yapmanın da bir anlamı kalmıyor" diye konuştu.

Öte yandan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sınır kapılarındaki TIR kuyruğu nedeniyle yaşanan sorunları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, sürücüleri dinledi. (DHA)

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Bulgaristan Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı Kapıköy Sınır Kapısı
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