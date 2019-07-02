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Sınırda iğrenç olay! Kaçak göçmen Van'da tecavüze uğradı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.07.2019 09:58 | Son Güncelleme

İran’dan Türkiye’ye kaçak giriş yapan Burundi vatandaşı kadın, Van’ın Çaldıran ilçesi sınırda tecavüze uğradı.

Sınırda iğrenç olay! Kaçak göçmen Van'da tecavüze uğradı

İğrenç olay, hafta sonu Çaldıran ilçesine bağlı Alakaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Güney Afrika ülkesi Burundi vatandaşı kadın, beraberindeki şahısla birlikte İran’dan kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptı.

3 KİŞİ ÖNÜNÜ KESTİ

Çaldıran kırsalında önü kesilen kadın, 3 kişinin tecavüzüne uğradı. Kadının daha sonra jandarmaya gitmesi sonucu ortaya çıkan olay üzerine 3 kişi gözaltına alındı.

Kadının teşhis ettiği 3 kişiden V.T., 18 yaşından küçük olduğu için serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen O.A. ve O.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van sınır kaçak göçmen tecavüz İRAN Türkiye

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