Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Ünlü sunucu Ulrika Jonsson sıcaklara daha fazla dayanamadı! İç çamaşırsız ayna pozu olay yarattı

Ünlü sunucu Ulrika Jonsson sıcaklara daha fazla dayanamadı! İç çamaşırsız ayna pozu olay yarattı

20.07.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz televizyon sunucusu Ulrika Jonsson, yaşına medyan okuyan güzelliğini bir kez daha takipçilerine gösterdi. 54 yaşındaki ünlü isim İngiltere sıcaklarından bunaldığını anlatan paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Ünlü sunucu Ulrika Jonsson sıcaklara daha fazla dayanamadı! İç çamaşırsız ayna pozu olay yarattı

İsveç asıllı İngiliz televizyon sunucusu Ulrika Jonsson, geçtiğimiz günlerde Kendall Jenner’ın çıplak şezlong pozuna meydan okuyarak benzer bir paylaşım yapmıştı. 54 yaşındaki ünlü isim şezlong paylaşımından sonra çok konuşulacak bir selfieye daha imza attı. İngiltere’deki sıcak hava dalgasından etkilenen Jonsson iç çamaşırını çıkartarak ayna karşısında bir fotoğafını çekti. Sadece mutfak önlüğü giyerek bir pozunu paylaşan Jonsson, göğüs frikiği vermesine aldırış etmedi.

Kendall Jenner’ın fotoğrafına meydan okudu! Çırılçıplak şezlonga uzanıp poz verdi: Kim onun annesi olacak yaşta?Kendall Jenner’ın fotoğrafına meydan okudu! Çırılçıplak şezlonga uzanıp poz verdi: Kim onun annesi olacak yaşta?

CESUR POZLARINI PAYLAŞIYOR

1

Dört çocuk annesi Jonsson, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak 195 bin takipçiye ulaşmayı başardı. Daha öncesinde de defalarca cesur pozlarını paylaşan Jonsson’un genç kızlara taş çıkartan fiziği ve güzelliği hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Hep aynı şeyi yapıyor! Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, yatak odasından iç çamaşırıyla paylaştıHep aynı şeyi yapıyor! Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, yatak odasından iç çamaşırıyla paylaştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadın kafeye dışkısını yaptı, yeni gelen müşteri görmeyince... Kadın kafeye dışkısını yaptı, yeni gelen müşteri görmeyince...
Sosyal medyanın sınırlarını aştı! Sadece göğüs uçlarını kapattıSosyal medyanın sınırlarını aştı! Sadece göğüs uçlarını kapattı
2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatak odasından paylaştı

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatak odasından paylaştı

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Başkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken...

Başkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken...

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

İlginizi Çekebilir

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.