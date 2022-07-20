Ünlü sunucu Ulrika Jonsson sıcaklara daha fazla dayanamadı! İç çamaşırsız ayna pozu olay yarattı

İsveç asıllı İngiliz televizyon sunucusu Ulrika Jonsson, geçtiğimiz günlerde Kendall Jenner’ın çıplak şezlong pozuna meydan okuyarak benzer bir paylaşım yapmıştı. 54 yaşındaki ünlü isim şezlong paylaşımından sonra çok konuşulacak bir selfieye daha imza attı. İngiltere’deki sıcak hava dalgasından etkilenen Jonsson iç çamaşırını çıkartarak ayna karşısında bir fotoğafını çekti. Sadece mutfak önlüğü giyerek bir pozunu paylaşan Jonsson, göğüs frikiği vermesine aldırış etmedi.

CESUR POZLARINI PAYLAŞIYOR

Dört çocuk annesi Jonsson, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak 195 bin takipçiye ulaşmayı başardı. Daha öncesinde de defalarca cesur pozlarını paylaşan Jonsson’un genç kızlara taş çıkartan fiziği ve güzelliği hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.



