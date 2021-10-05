Şipşak smoothie hazırlamanıza yardımcı olacak mini blender çeşitleri

Smoothie; farklı meyve, sebze ve tohumların karışımından oluşan besin değeri yüksek bir içecek çeşidi. Özellikle diyet ve spor yapanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kimileri sabahları kahvaltı yerine kimileri de ara öğün olarak tüketmeyi tercih ediyor. Siz de çeşit çeşit smoothieler yapmak istiyorsanız; öncelikle kullanımı basit, güçlü ve kompakt bir blendere sahip olmalısınız. Sonrası ise çok kolay! Şanslıyız ki piyasada yüzlerce blender modeli bulunuyor. Üstelik tüm bu modellere internet üzerinden bir tıkla ulaşabilir, detaylarını inceleyebilirsiniz.

1. Philips Daily Collection Mini Blender ile smoothieleriniz anında hazır!

Sabahları işe giderken kahvaltı hazırlayacak vaktiniz mi yok? O halde sizi tok tutacak bir smoothie tarifi hazırlayarak kahvaltı yerine tüketebilirsiniz. İçeceğinizi hızlı bir şekilde hazırlayabilmenizin yolu hem hızlı hem de pratik bir blender edinmekten geçiyor. Öyleyse bu özellikleri barındıran Philips Mini Blender ile tanışmanızın vakti geldi diye düşünüyoruz. 350 W motor gücü ile tüm malzemeleri karıştırarak saniyeler içerisinde pürüzsüz hale getirin. Kırılmaya dayanıklı ölçek kabı ve taşıma şişesinden oluşan bu üründe dilediğiniz parçayı kullanarak tariflerinizi hazırlamanız mümkün.

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2. Hayat kurtarıcınız: Tefal Onthego Kişisel Mataralı Mini Blender

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Hazırladığınız lezzetli smoothieleri dilediğiniz her yere götürebilirsiniz. Tefal Onthego Mini Blender'ın taşıma matarası bu imkanı sağlıyor. Karıştırma işlemi bittikten sonra ağzını sıkıca kapatarak çantanıza atın. Daha sonra ofiste veya spor salonunda içeceğinizi yudumlamanın keyfini çıkarın. Tefal Onthego Mini Blender, bas-çek pulse özelliği ile tek bir tuşa basarak hızlı bir şekilde gıdaları parçalıyor. Yani içeceğinizi hazırlarken tuşa basılı tutarak çalışma süresini siz belirliyorsunuz. Bu sayede smoothienin katılığını tamamen kendi zevkinize göre ayarlamanız mümkün olacak.

Bu mini blender hakkında daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Soğuk içecekleriniz Santos Mini-bar Blender’ın elinden...

Sıcak yaz günlerinde her an sıvı bir şeyler içme ihtiyacı duyarız. Markette satılan içeceklerin yerine evinizde taze meyvelerden yapabileceğiniz smoothie, kokteyl gibi içecekleri tüketerek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Buz gibi sağlıklı lezzetler hazırlamak için Santos Mini-bar Blender’i tercih edebilirsiniz. Bunun için malzemelerin içine buz eklemeniz yeterli, gerisini ona bırakın. 600 W motor gücü ve iki kademeli hız ayarı ile mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak bu blenderla pek çok farklı tarif deneyebilirsiniz. 1.25 lt’lik hazne kapasitesi ile bol malzemeli içecekler yapmanızı sağlarken çalışma esnasında kapağını açarak dışarıdan ekleme de yapabilirsiniz.

Tam donanımlı pratik bir ürün olan Santos Mini-bar Blender’ı hemen incelemek için tıklayın.

4. Kalitesiyle adından söz ettiren WMF Kult X Mix Go Blender...

Blender seçimi yaparken incelediğiniz ürünün uzun yıllar kullanılabilecek kalitede olmasına dikkat edin. Böylece bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. WMF Kult X Mix Go Blender, Alman kalitesiyle adından söz ettiren harika bir ürün. Birinci sınıf kaliteli materyalden üretilen bu ürün, uzun yıllar mutfağınızın demirbaşı olabilir. 4 kanatlı paslanmaz çelik bıçakları ve 300 W motor gücü ile her türlü meyve sebzeyi karıştırarak smoothielerinizi hazır hale getirebilirsiniz. Ayrıca çok gürültü çıkarmayan 60 Db ses düzeyine sahip.

Şık tasarımıyla estetik bir görüntü oluşturan bu blendere ulaşmak için bu linke tıklayın.

5.Russell Hobbs Mix & Go Cool Blender ile büyük bir alana ihtiyacınız yok!

İçecek hazırlamaya uygun blenderler, küçük boyutlarda kompakt ürün oldukları için oldukça rağbet görüyor. Russell Hobbs Blender, 23 x 17 x 23 cm’lik ölçüsüyle mutfağınızda az alan kaplar. Bu yönüyle dilerseniz ofisinizde dahi kullanabilirsiniz. 300 W paslanmaz çelik bıçağı ile güçlü bir parçalayıcı olan Russell Hobbs Blender, 600 ml’lik çift hazneden oluşuyor. Bu hazneler BPA içermeyen materyalden üretiliyor. Buz kırma özelliğine ek olarak 2 adet soğuk çubuğu var. Böylece içeceklerinizi daha uzun süre soğuk tutabilirsiniz.

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6. Yanınızdan ayıramayacağınız Yui Taşınabilir Şarjlı Mini Blender ile tanışın...

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Teknoloji harikası ürünlerden biri olan Yui Mini Blender’ı yanınızdan ayırmayacağınıza eminiz. Yui Mini Blender, şarjla çalışan bir ürün. Arabada veya taşınabilir şarj aleti ile kolay bir şekilde şarj edebilirsiniz. Şarjı tamamen dolu olduğu taktirde 10-15 kez kullanım imkanı sunuyor. Ancak bu sayı gıdanın sertliğine göre değişiklik gösterebilir. Meyvelerinizi bir saklama kabına yerleştirip çantanıza atın, dilediğiniz her yerde Yui Mini Blender ile taptaze içeceklerinizi hazırlayın. Power tuşuna iki kez bastığınızda çalışmaya başlıyor, kapağı ayırdığınızda ise elektrik anında kesiliyor. Şaşıracaksınız ama buz küplerini bile kırıyor.

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7. Kahvenizi kendiniz öğütmek ister misiniz?

Çeşit çeşit içecek hazırlayabileceğiniz pratik ürünlerden biri de Dynamic Kişisel Blender Violet. 600 W gücüne sahip, iki adet BPA içermeyen hazneden oluşuyor. Karıştırma şişelerinde bulunan silikon tutacak kısmı sayesinde sıcak içeceklerinizi eliniz yanmadan kolayca tüketebilirsiniz. Kapak üzerinde bulunan taşıma halkası pratik bir taşıma imkanı sunuyor. Çantanıza yerleştirmekten korkmayın, sızdırma yapmıyor. Dynamic Blender’ın en ayırıcı özelliklerinden biri kahve ve baharat da öğütüyor olması. Paslanmaz çelik öğütme bıçağı ve 180 ml’lik öğütücü kabı ile artık kahvenizi kendiniz öğütebilirsiniz.

Ürünü hızlı bir şekilde buradan inceleyebilirsiniz.

8. Renk renk, Arzum Shake'N Take Smoothie Blender...

Renkli kapakları ve gövdesi ile Arzum Shake’N Take Blender’a hayran olabilirsiniz. Dayanıklı plastikten üretilen 570 ml ve 400 ml kapasiteli iki farklı boyutta taşınabilir şişesi bulunuyor. Dilerseniz bir şişeyi kendiniz için daha küçük olan şişeyi ise çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Böylece çocuğunuz hazırladığınız sağlıklı içecekleri okulda, antrenmanda veya parkta rahatça tüketebilir. 300 W motor gücü ve paslanmaz çelikten üretilen dörtlü bıçağı bulunuyor. Aynı zamanda bu bıçaklar buz küplerini de saniyeler içinde kırabiliyor.

Kullanıcılarından tam not alan Arzum Shake'N Take Blender’i incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Temizlenme meselesini dert etmeyin...

Smoothie blender seçerken, hızlı ve pratik olmasının yanında kolayca temizlenebilir olmasına da dikkat etmenizi öneririz. İçecekleriniz her ne kadar kısa sürede tüketime hazır hale gelse de temizlik yönünden uğraştıran blenderler zaman kaybetmenize neden olur. Electrolux Spor Blender, gövdesi hariç tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir şekilde tasarlanmış. Bu sayede temizlik meselesi dert olmaktan çıkıyor. 1 metrelik kablo uzunluğu sayesinde tezgahta dilediğiniz yere konumlandırın. Kırılmaya dayanıklı iki adet taşıma şişesi bulunuyor. Bazı ürünlerde koku sorunu olsa da içiniz rahat olsun; Electrolux Spor Blender bu konuda harika.

Ürünü yakından incelemek için buraya göz atabilirsiniz.

10. H. Koenig Mini Blender ile içecekleriniz güvende!

İşlevsel ve pratik yapısıyla önerebileceğimiz bir başka ürün de H. Koenig Mini Blender. Taşıma emniyetli kilitli kapağı sayesinde akıtma yapmıyor. Kaymaz silikon tutucu kısmıyla şişeyi rahatça kavrayarak smoothielerinizi keyifle tüketebilirsiniz. 300 W motor gücü ve dörtlü çelik bıçağı sayesinde dondurulmuş meyveleri güçlü bir şekilde pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Diğer ürünlerde olduğu gibi bu modelde de bpa içermeyen ikili taşıma şişesi bulunuyor. 11.3 x 15 x 35 cm’lik boyutları ile her köşeye kolayca sığdırabilirsiniz.

H. Koenig Mini Blender’a sahip olmak için bu linke tıklayın.

