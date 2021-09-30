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Sır ölüm! Define aradığı evinde cansız bedeni bulundu

30.09.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 3 katlı evinde define arayan yaşlı adam ölü bulundu. Kazdığı toprakları evin odalarına yığan adamın cansız bedeni yaklaşık 10 metrelik kuyudan çıkarıldı. Fevzi Kuybu’nun cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu’na kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra öğrenilecek.

Sır ölüm! Define aradığı evinde cansız bedeni bulundu

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi’ndeki 3 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Fevzi Kuybu (71), kendisine ait ve kimsenin yaşamadığı 3 katlı evinde define aramaya başladı. Farklı zamanlarda eve gelip giden yaşlı adam, kazdığı toprağı evin girişi ile odalarına yığdı.

CANSIZ BEDENİ 2 SAATTE ÇIKARILDI

Fevzi Kuybu'dan bir süredir haber alamayan yakınları, evin kapısını kırarak içeri girdi. Yakınları, 10 metrelik kuyuda yaşlı adamı hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaşlı adamın cansız bedeni itfaiye ekiplerince, merdiven ve halat yardımıyla iki saatlik çalışmayla çıkarıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Fevzi Kuybu’nun cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu’na kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra öğrenilecek.

Define için kazılan ev güvenlik nedeniyle mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
define Kahramanmaraş
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