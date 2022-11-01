HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sırbistan harekete geçti! Kışlayı gözlemleyen hava aracı tespit edildi...

Sırbistan harekete geçti! Kışlayı gözlemleyen hava aracı tespit edildi...

01.11.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan'ın Kosova sınırı yakınlarında bulunan Merdar ve Raska civarında askeri kışlaları gözlemleyen hava aracı tespit edildi. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in hemen MIG 29 tipi savunma uçaklarının havalanması emrini verdiği açıklandı. Öte yandan söz konusu hava aracının görüldükten kısa bir süre sonra Sırbistan hava sahasını terk ettiği duyuruldu.

Sırbistan harekete geçti! Kışlayı gözlemleyen hava aracı tespit edildi...

Sırbistan Radyo ve Televizyonu'nda (RTRS) yer alan haberde, kaynağı belirsiz hava aracının Sırbistan hava sahasında belirlendiği ifade edilerek, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in MIG 29 tipi savunma uçaklarının havalanması emrini verdiği belirtildi.

qq

Vucic'in, Kosova sınırı yakınlarındaki askeri kışlayı gözlemlediği düşünülen hava aracının yok edilmesi talimatını verdiği aktarılırken, söz konusu hava aracının görüldükten kısa bir süre sonra Sırbistan hava sahasını terk ettiği kaydedildi.

Bu arada, Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de Vucic'in, Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya, "hazır ol" emri verdiğini söylemişti.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

iStock-876740720

Kosova hükümeti, temmuz sonunda, Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamları tarafından Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarını 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek, ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı. Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakaları yerleştirileceğini duyurmuştu.

Araç sahiplerine yapılan uyarı tedbiri bugünden itibaren uygulanmaya başlanırken, Kosovalı Sırplar plaka uygulamasını kabul etmeyeceklerini yineledi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail sandık başında! İlk sonuçlar geldi: Eski başbakan Netanyahu öndeİsrail sandık başında! İlk sonuçlar geldi: Eski başbakan Netanyahu önde
Soçi'de, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında kritik zirve! Putin duyurdu: Ortak bildiri kabul edildiSoçi'de, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında kritik zirve! Putin duyurdu: Ortak bildiri kabul edildi
Satılık araba bu hale geldi! Bir tek yeri zarar görmedi... İşte o yazıSatılık araba bu hale geldi! Bir tek yeri zarar görmedi... İşte o yazı
Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Kosova

En Çok Okunan Haberler

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Yeni maaşlar ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı…

Yeni maaşlar ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı…

Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu!

Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu!

Henüz 25 günlük evliydi! Eve gelince hayatının şokunu yaşadı

Henüz 25 günlük evliydi! Eve gelince hayatının şokunu yaşadı

Bahçe duvarı kazısında bulunmuştu, kapağı açıldı

Bahçe duvarı kazısında bulunmuştu, kapağı açıldı

İki ülke arasında gerilim tırmanıyor: Orduya "Hazır ol" emri verdiler!

İki ülke arasında gerilim tırmanıyor: Orduya "Hazır ol" emri verdiler!

İlginizi Çekebilir

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Görenler inanamıyor: Kim anne kim kız belli değil!

Görenler inanamıyor: Kim anne kim kız belli değil!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.