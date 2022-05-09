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Şırnak Üniversitesi'nde dekan yardımcısına FETÖ incelemesi

09.05.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Üniversitesi tarafından Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Ekin hakkında, bazı basın yayın organlarında çıkan 'FETÖ ile bağlantılı olduğu' iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak Üniversitesi'nde dekan yardımcısına FETÖ incelemesi

Rektörlükten yapılan açıklamada, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Ekin hakkında bazı basın yayın organlarında dile getirilen 'FETÖ ile bağlantılı olduğu' iddiaları üzerine inceleme başlatıldığı duyuruldu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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