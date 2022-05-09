Şırnak Üniversitesi'nde dekan yardımcısına FETÖ incelemesi

Rektörlükten yapılan açıklamada, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Ekin hakkında bazı basın yayın organlarında dile getirilen 'FETÖ ile bağlantılı olduğu' iddiaları üzerine inceleme başlatıldığı duyuruldu.

(DHA)

