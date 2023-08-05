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Siroza yakalanan Ufuk Özkan'dan haber var! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

05.08.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geniş Aile, Kalk Gidelim gibi başarılı dizilerde rol alan Ufuk Özkan karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Sevilen oyuncudan sevindiren haber geldi. Hastaneden taburcu olan ünlü ismin doktoru açıklama yaptı.

Geniş Aile dizisiyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği öğrenilmişti. Siroz teşhisi koyulan oyuncu Ufuk Özkan en son yaptığı açıklamada karaciğer nakli olmasına gerek kalmadığını söylemişti. Ünlü isimden sevindiren haber geldi.

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"KARACİĞER DEĞERLERİ GERİLEDİ"

Ünlü ismin doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Değerli sanatçımız (artık dostum) Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulguları ile kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum” dedi.

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ÖZKAN'DAN DOKTORUYLA PAYLAŞIM

Doktoruyla pozunu yayınlayan Ufuk Özkan ise "Taburcu olduk. Prof,dost,sırdaş,messi ve çerkez... Bu ismi unutmayın Prof. Dr. Onur Yaprak.. İyi ki" notunu düştü.

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HASTANEDEN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Ufuk Özkan daha önce hastaneden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti: "Günaydın. Hastanede 15'inci gün. Arayan, soran, dua eden, sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler... Şükür, ne çok sevenim varmış. Bana güç oldunuz. O zaman güzel haberi vereyim. Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam. En kısa zamanda sahalara döneceğim, gülmeye güldürmeye devam. Hepinize, ağabeylerim, ablalarım, kardeşlerim sarılmak istiyorum. Desteğiniz paha biçilmez. İyi ki... Sevenlerime, hep güleryüzlü samimi hemşirelere, düşmeyeyim diye beni yıkayan Ahmet ağabeyime, diyet yemeklerini lezzetlendiren ve küçük kaçamaklar yapmama izin veren Sibel kardeşime, her saat başı ben uyurken bile kontrol eden Alihan kardeşime, odamı her gün resmen kırklayan Zeynep ablama ve adını hatırlayamadığım tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun.

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Ufuk Özkan Oyuncu

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