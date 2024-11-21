Sırrı Süreyya Önder'in sözünü duyan Süleyman Soylu kahkaha attı! Diğer vekiller de kendini tutamadı

Her dönem yaşanan gerginlikle hatta zaman zaman yumruklamalarla gündem olan TBMM'den bu kez farklı görüntüler geldi. İç güvenlik düzenlemeleri içeren Dahiliye Memurları Kanunu’nun görüşmeleri sırasında yaşanan diyalog Meclis'teki herkesi güldürdü. Diyaloğun merkezindeki Süleyman Soylu ise kahkaha attı.

"HAKKINI HELAL ET"

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yönettiği oturumda İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu konuşma yaptı. Soylu'nun bir noktada mikrofonu kapandı ve sesi gelmedi. Araya Önder'in girmesiyle Soylu'nun mikrofonu tekrardan açıldı ve Soylu konuşmasına, 'Hakkını helal et' diyerek devam etti.

"O BAŞKA"

Önder ise Soylu'nun bu sözlerine 'O başka' cevabı verdiği duyuldu. Önce vekiller arasında bir gülüşme olurken Soylu'da konuşması sırasında bir yerde duraksadı. Ardından ise Soylu da kendini tutamayarak kahkaha attı. Eğlenceli anlara diğer vekiller de katıldı Meclis'te alkış sesleri yükseldi.

"ŞASE YAPTIM"

Daha sonra oturumu yönetmeye devam eden Sırrı Süreyya Önder'in gülmeye devam etmesi dikkat çekti. Önder sözlerine, 'Helallik girince şase yaptım. Helallik ne ki... Benden yana bana kimin hakkın geçmişse helal olsun. Benim şahsi bir derdim yoktur. Olamaz. Hapishaneler de memlekettendir. Önemli olan bu ülkenin kardeşliğini ortak geleceğini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.