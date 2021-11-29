HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şişli’de metruk kulübede yangın çıktı

Şişli’de metruk kulübede yangın çıktı

29.11.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de metruk bir kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Şişli’de metruk kulübede yangın çıktı

Olay, saat 22.30’da Şişli Fulya Mahallesi Ortaklar Caddesi Bahçeler Sokak üzerinde bulunan kulübede meydana geldi.

İddiaya göre madde bağımlılarının uğrak noktası olan kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kulübenin çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangını gören Bülent Abdullah Özen, “Tinerciler yani evsizler mi diyeyim ne diyeyim, bunlar burayı mesken ettiler. Çevreye de zarar vermeye başladılar. Demek ki orada farklı bir şeyler yaptılar. Bu akşam burada Allah korusun daha farklı şeyler olabilirdi. İtfaiyemiz tam karşıda bir an evvel yetişti ve itfaiye olayı sonlandırdı” şeklinde konuştu.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. (İHA)

Bağcılar’da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangınBağcılar’da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik varVahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik var
PARTNEREski eşini afettiEski eşini afetti
Kayyum atayacaklarmış, alnını karışlarımKayyum atayacaklarmış, alnını karışlarım
Anahtar Kelimeler:
yangın Şişli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Karamollaoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: İnsan utanır

Karamollaoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: İnsan utanır

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Aksaray'da hareketli dakikalar! İkna çalışması 1,5 saat sürdü

Aksaray'da hareketli dakikalar! İkna çalışması 1,5 saat sürdü

Dolar iktidara geldiğimiz günden beri 7 kat artmış durumda

Dolar iktidara geldiğimiz günden beri 7 kat artmış durumda

Alkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Alkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Müslüme'nin anneannesi konuştu: İddialar asılsız

Müslüme'nin anneannesi konuştu: İddialar asılsız

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

AK Partili Öztürk: Döviz 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

AK Partili Öztürk: Döviz 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.