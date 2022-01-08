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Şişme bebeğinden boşandıktan sonra aşkı yeniden buldu! Kendisini eleştirenlere sert cevap verdi

08.01.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada şişme bebeklerle yaşadığı ilişkileriyle gündeme gelen vücut geliştirme sporcusu Yuri Tolochko, geçtiğimiz yıl evlendiği bebeğinden boşandı. Gönlünü başka bir şişme bebeğe kaptırdığından söz eden Tolochko’ya sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Profesyonel yardım alması konusunda ısrar edenler ve kendisini sapık olarak niteleyenlere Tolochko sert cevap verdi.

Şişme bebeğinden boşandıktan sonra aşkı yeniden buldu! Kendisini eleştirenlere sert cevap verdi

36 yaşındaki vücut geliştirme sporcusu Yuri Tolochko, şişme bebeklerle yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla sosyal medyada popüler oldu. Kazakistanlı sosyal medya fenomeni geçtiğimiz yıl evlendiği Margo isimli şişme bebeğini bir ay bile geçmeden tamir olmayacak bir şekilde kırmıştı. Margo ile ilişkisini sona erdikten sonra Tolochko, Lola ve Luna isimli şişme bebeklerle tanıştı. Onlarla ilişkiye başladıktan sonra hayatının değiştiğinden söz eden Tolochko, kendisini sapık olarak nitelendirenlere sosyal medya hesabından cevap verdi.

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“PSİKOLOJİ KONUSUNDA ÇOK BİLGİLİYİM”

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Sosyal medya hesabındaki 115 bin takipçisine şişme bebeklerle olan ilişkisinin detaylarını paylaşan Tolochko, olumsuz yorumlara aldırış etmediğini söyledi. Sağlıklı bir zihniyete sahip olduğunu dile getiren Tolochko, “Söylenen kötü şeyler beni etkilenmiyor. Ben bu şekilde yaşamaktan zevk alıyorum. Kimseye zarar vermiyorum ya da kötü bir ley yapmıyorum. Yaşam tarzımla ilgili en büyük yanılgı yalnız olduğum ve psikoterapistin yardımına ihtiyacım olduğudur. Arkadaşlarım arasında psikologlar, psikoterapistler ve psikiyatristler var. Hepsi çok iyi uzmanlar Ve hiçbiri sorunum olduğunu düşünmüyor. Psikoloji konusunda çok bilgiliyim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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