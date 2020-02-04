Sivas'ta okullar tatil mi, Sivas Valiliği açıkladı mı (4 Şubat salı bugün Sivas'ta tatil haberi var mı?)

Sivas son dakika tatil haberine kilitlendi. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kent genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Buzlanmanın etkili olduğu kentte binlerce öğrenci ve veli '4 şubat salı bugün Sivas'ta tatil haberi var mı? Sivas'ta bugün okullar tatil mi?' sorularına yanıt aramaya başladı.

SİVAS'TA 4 ŞUBAT SALI BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi nedeniyle binlerce öğrenci ve veli '4 Şubat salı bugün Muş'ta tatil haberi var mı? Muş'ta bugün okullar tatil mi?' sorularına yanıt arıyor.

ZARA İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Zara ilçesinde geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı bir çok köy ve mahalle yolunu araç ulaşımına kapattı.

İlçe Kaymakamlığı ilk,orta ve lise düzeyindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verdi.

(İHA)



