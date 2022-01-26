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  4. Sivas'ta şaşırtan görüntü! Uzunluğu 11 metre, yapımı 6 saat sürdü: Her yıl görmeye geliyorlar

Sivas'ta şaşırtan görüntü! Uzunluğu 11 metre, yapımı 6 saat sürdü: Her yıl görmeye geliyorlar

26.01.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta esnaf ve çalışanları tarafından 11 metre uzunluğunda yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından yapılan kardan timsah görenlerin dikkatini çekiyor. Kardan timsahı yapan Ebru Karatutan, ''Sivas’ta her yıl kar yağışından dolayı böyle figürler yapıyoruz. Geçen sene Kangal köpeği, koltuk yaptık, bu şekilde de bir timsah yapmaya karar verdik. Yapımı yaklaşık 6 saat sürdü. Komşularımız her yıl buraya geliyorlar kar yağışından sonra ne yaptığımızı merak ediyorlar'' dedi.

Sivas'ta şaşırtan görüntü! Uzunluğu 11 metre, yapımı 6 saat sürdü: Her yıl görmeye geliyorlar

Sivas’ta geçtiğimiz akşam etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kimileri karı eğlenceye çevirirken kimileri de sanata dönüştürdü. Kent merkezi Kardeşler Mahallesinde esnaflık yapan Ebru Karatutan ve çalışanları her yıl yaptıkları geleneği bozmadı. Geçtiğimiz yıl kardan Kangal köpeği yapan Karatutan ve çalışanları bu yılda kardan timsah yaptı. Yaklaşık 11 metre uzunluğundaki kardan timsahın yapımı 6 saat sürdü. İşletmenin önünde dev timsahı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar anı ölümsüzleştirmeyi de unutmadı.

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6 SAAT SÜRDÜ, UZUNLUĞU 11 METRE

Kardan timsahı yapan Ebru Karatutan, “Sivas’ta her yıl kar yağışından dolayı böyle figürler yapıyoruz. Uzun zamandır yapıyoruz. Geçen sene Kangal köpeği, koltuk yaptık, bu şekilde de bir timsah yapmaya karar verdik. Yapımı yaklaşık 6 saat sürdü. 6 saatin sonunda güzel tepkiler aldık. Bu bizi çok mutlu etti. 11 metre uzunluğunda. Özellikle komşularımız her yıl buraya geliyorlar kar yağışından sonra nasıl bir şey yaptığımızı merak ediyorlar. Müşterilerimiz çok memnun kaldı. Teşekkür ettiler resim çekindiler. Bunlar bizi de mutlu ediyor tabi’’ dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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