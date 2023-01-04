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Sivasspor Galatasaray maçının VAR kayıtlarında duyulan Whatsapp sesi için yayıncı kuruluştan açıklama geldi!

04.01.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor Galatasaray maçında ev sahibi ekibin iptal edilen golü sonrası tepkiler çığ gibi büyürken, TFF karşılaşmanın VAR kayıtlarını açıklamış ve bu kayıtlar büyük tartışma yaratmıştı. Kayıtlara dair tartışma yaratan bir başka detay ise hakemlerin konuşması esnasında arka plandan gelen Whatsapp bildirim sesi olmuştu. Konuyla alakalı yayıncı kuruluştan bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Sivasspor Galatasaray maçının VAR kayıtlarında duyulan Whatsapp sesi için yayıncı kuruluştan açıklama geldi!

Türk spor camiası, TFF'nin yayıncı kuruluş ile tartışmalı hakem hatalarının olduğu 2 maç ile ilgili VAR kayıtlarının yayınlanmasını konuşuyor. Çok tartışılan Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasındaki ev sahibi ekibin golünün iptal edilmesi ve Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesindeki Nkoudou'ya verilen sarı kart pozisyonu ile ilgili kayıtlar, konuşulmaya devam edilirken, Sivasspor-Galatasaray maçının kayıtları ile ilgili çok konuşulacak bir detay ortaya çıkmıştı.

WHATSAPP BİLDİRİM SESİ...

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Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasının tartışmalı pozisyonuyla ilgili yayınlanan VAR kayıtlarında tartışma yaratan bir konu daha ortaya çıktı. VAR kayıtlarında hakem ile VAR'ların konuşması esnasında arka plandan Whatsapp bildirim sesinin gelmesi dikkat çekti. Paylaşılan VAR kayıtları videosunun 62. saniyesinde net bir şekilde duyulan bu ses, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

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VAR odasındaki tek bilgisayarın TFF'ye VAR konusunda hizmet veren şirketin çalışanına ait olduğu, hakemlerin ise önlerinde sadece monitör olduğu belirtildi. Sosyal medyada, maç sırasında WhatsApp'ın açık olması ise tartışma yarattı.

YAYINCI KURULUŞ AÇIKLADI

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Yaşanan bu tartışmaların ardından yayıncı kuruluş canlı yayında açıklama yaptı ve Whatsapp sesinin kendilerinden kaynakladığını duyurdu.

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI VAR KAYITLARI

Özgüç Türkalp: Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor.

Erkan Özdamar: Evet abi, çok net. Robin Yalçın, Nelsson'a temas ediyor. Ofsayt var mı peki bana onu söyleyin.

Özgüç Türkalp: Evet, ofsayt var.


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