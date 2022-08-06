Süper Lig'in birinci haftasında bu akşam Sivasspor kendi sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligde kazanmak isteyen iki takım bu akşam müthiş bir mücadele ortaya koyacak. Peki, Sivasspor Gaziantep FK maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak izlenecek?

SİVASSPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü (bu akşam) oynanacak. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Sivasspor - Gaziantep FK maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli ve canlı olarak ekrana gelecek.

