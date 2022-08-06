SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Sivasspor Gaziantep FK maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor Gaziantep FK maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

06.08.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Gaziantep FK maçı bu akşam Süper Lig'de heyecan dolu bir karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturacak. Süper Lig'in ilk haftasında kazanmak isteyen iki takım kozlarını paylaşacak. Sivasspor Gaziantep FK maçı öncesi mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Sivasspor Gaziantep FK maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor Gaziantep FK maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in birinci haftasında bu akşam Sivasspor kendi sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligde kazanmak isteyen iki takım bu akşam müthiş bir mücadele ortaya koyacak. Peki, Sivasspor Gaziantep FK maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak izlenecek?

SİVASSPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü (bu akşam) oynanacak. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Sivasspor - Gaziantep FK maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli ve canlı olarak ekrana gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu sezon ilk! İşte Rezerv Lig'de açılış maçıBu sezon ilk! İşte Rezerv Lig'de açılış maçı
Slovacko maçı sonrası ipler koptu! Jesus'a rest...Slovacko maçı sonrası ipler koptu! Jesus'a rest...
Ertem Şener'in dönüşü kaos yarattı!Ertem Şener'in dönüşü kaos yarattı!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor Gaziantep FK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine indirim geldi

Benzin ve motorine indirim geldi

Yaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı! Ümit Özdağ'dan tepki gecikmedi

Yaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı! Ümit Özdağ'dan tepki gecikmedi

Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor...

Galatasaray transferi bitirdi! İstanbul'a geliyor...

Dilmen'den Fenerbahçe'ye: "Bu sezon kimse beklemesin!"

Dilmen'den Fenerbahçe'ye: "Bu sezon kimse beklemesin!"

Galatasaray'dan yılın bombası! Cristiano Ronaldo...

Galatasaray'dan yılın bombası! Cristiano Ronaldo...

Fırat Aydınus'tan Cüneyt Çakır için olay yorum!

Fırat Aydınus'tan Cüneyt Çakır için olay yorum!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.