SPOR

Sivassporlu kaleci Muammer Yıldırım: Hedefim milli takım

SİVASSPOR HABERLERİ  | 13.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor’un yeni transferlerinden kaleci Muammer Yıldırım, hedefinin önce takımında iyi oynamak, daha sonra da milli takım olduğunu söyledi.

Sivassporlu kaleci Muammer Yıldırım: Hedefim milli takım

Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını Bolu’nun Gerede ilçesinde sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde günde çift antrenmanla sezona hazırlanan Sivasspor, sabah antrenmanında ısınma, düz koşu, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan antrenman öncesi Kayserispor’dan transfer edilen ve takımla birlikte kamp çalışmalarına katılan kaleci Muammer Yıldırım açıklamalarda bulundu. Kampın iyi geçtiğini belirten Yıldırım, "Öncelikle yeni serüven yeni heyecan. Güzel bir ortam güzel bir arkadaşlık var. İyi çalışıyoruz, iyi antrenmanlar oluyor. Günde çift antrenman, 2 gündür de 3 antrenman yapıyoruz. Daha tabi ki eksiklerimiz var. Daha çok transfere ihtiyacımız var. Yöneticilerimiz, hocalarımız transferlerle ilgileniyorlar. Onların katılmasıyla daha da iyi olacağız. Önümüzde hazırlık maçları var. Gelen transferlerle daha iyi hazırlanıp, iyi takım olup bu sene ligde en iyi yerde bitireceğiz. Hedeflerimiz her zaman yukarı. Elimizden gelen ne varsa sahada en iyisini gösterip puanlar almak ve yukarılara çıkmak. Özlenen Sivasspor’u tekrardan yaşatmak. Sivasspor halkına bun göstermek. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.

Bireysel olarak hedefinin milli takımda oynamak olduğunu belirten kaleci Yıldırım, “Benim de hedefim her zaman vardır. Bu yeni serüvene başladık, ilk heyecanım. Benim hedefim her zaman en iyisini yapmak ve emeğimin karşılığını vermektir. Bunu da sahada inşallah göstereceğim. Milli takım hedefim her zaman var. Öncelikle takımımda iyi oynamak, sonraki hedefim milli takım” şeklinde konuştu.

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafıRıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı
Samassa: En verimli şekilde sahada olacağımSamassa: En verimli şekilde sahada olacağım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muammer Yıldırım Spor Toto Süper Lig Sivasspor

En Çok Okunan Haberler

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Dünyanın beklediği transfer resmen açıklandı

Dünyanın beklediği transfer resmen açıklandı

Eski Beşiktaşlı G.Saray'a geliyor

Eski Beşiktaşlı G.Saray'a geliyor

İtalyanlardan bomba iddia! Transfer tamamlandı!

İtalyanlardan bomba iddia! Transfer tamamlandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çalımbay'dan transfer hamlesi

Çalımbay'dan transfer hamlesi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'a Brezilyalı stoper

Sivas'a Brezilyalı stoper

Sivasspor'da Samassa an meselesi

Sivasspor'da Samassa an meselesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivassporlu kaleci Muammer Yıldırım: Hedefim milli takım

'Hedefim milli takım'

Rıza Çalımbay: Benim için iki önemli kulüp var. Biri Sivasspor, ikincisi Beşiktaş

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı

Sivassporlu kaleci Samassa: En verimli şekilde sahada olacağım

Samassa: En verimli şekilde sahada olacağım

Caner Osmanpaşa, Sivasspor’da

Caner Osmanpaşa, Sivasspor’da

Sivasspor, Yambere’ye teklif götürecek

Sivasspor'dan Yambere harekatı

Muammer Yıldırım, Sivasspor'da

Muammer Yıldırım, Sivasspor'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.