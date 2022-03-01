HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sivrisineklerden korunmanın basit, etkili ve bilimsel yolu! Asla bu rengi giymeyin

Sivrisineklerden korunmanın basit, etkili ve bilimsel yolu! Asla bu rengi giymeyin

01.03.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz sivrisinekler aklınıza gelmiyor olabilir ama baharın arkası yaz. Bilim insanları yaptıkları bir araştırmayla herkesin çok merak ettiği bir gerçeği fark etti. Kan emici uçan böcekler tarafından ısırılmamak için elinizden geleni yapsanız da kurtulamadığınızı düşünüyorsanız. Bir de bunu deneyin.

Sivrisineklerden korunmanın basit, etkili ve bilimsel yolu! Asla bu rengi giymeyin

Sivrisinek mevsimi geldiğinde sinir bozucu, kan emici böcekler bir anda etrafınızı sarmaya başlar. Sivrisinekler tarafından elinizden geleni yapsanız da mutlaka mücadelenizde yenik düşersiniz. Sivrisinekler tarafından çok çekici göründüğümüz kesin. İnsanların kanını emmek için hazırda bekleyen sivrisinekleri harekete geçiren bir şey daha var! Yeni araştırmalar giydiğiniz renklerin kesinlikle sivrisinekleri harekete geçirdiğini ortaya çıkardı.

SİVRİSİNEKLERİ TEST ETTİLER

Nature Communications dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre; Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, dişi Sarı Humma Sivrisineğine farklı türde görsel ve koku ipuçları verildikten sonra davranışlarını izlediler. Araştırmacılar sivrisinekleri küçük test odalarına koydular ve onları renkli bir nokta veya insan eli gibi farklı şeylere maruz bıraktılar.

SİVRİSİNEKLER NASIL YİYECEK BULUR?

Sivrisineklerin nasıl yiyecek bulduğunu bilmiyorsanız; etrafta olduğunuzu önce nefesinizden karbondioksit kokusu alarak algılarlar. Araştırmacılar, bunun, yiyecekleri gösterebilecek belirli renkleri ve görsel desenleri taramalarını istediği yönünde açıkladı.

Demir, çinko ve B2 vitamini zengini! Afiyetle yiyen de var yüzüne bakmayan da!Demir, çinko ve B2 vitamini zengini! Afiyetle yiyen de var yüzüne bakmayan da!

BİR RENK SİVRİSİNEKLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Test odalarında karbondioksit gibi bir koku olmadığında, sivrisinekler, rengi ne olursa olsun renkli noktayı hemen hemen görmezden geldi. Ancak araştırmacılar odaya karbondioksit püskürttüklerinde kırmızı, turuncu, siyah veya camgöbeği olan noktalara doğru uçtular. Yeşil, mavi veya mor olan noktalar göz ardı edildi. Sivrisinekler kırmızı rengine tepki vererek, ilk olarak orayı hedef aldılar. Uzmanlara göre kırmızı, sivrisineklerin ciltte baktıklarında gördükleri rengin gölgesidir.

KOYU RENKLERİ TERCİH ETMEYİN!

Sivrisineklerin bol olduğu bir bölgeye gideceğinizi bildiğiniz halde daha açık veya daha koyu giysiler giyme seçeneğiniz varsa, uzmanlar, daha açık renkli kıyafetler seçim yapmanızı öneriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kemik erimesinin ilerlemesini yavaşlatmak için...Kemik erimesinin ilerlemesini yavaşlatmak için...
Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Elektrik faturalarında yeni düzenleme!
Putin'in duyurmuştu! Yeni açıklama geldi: Emir uygulanmaya başlandıPutin'in duyurmuştu! Yeni açıklama geldi: Emir uygulanmaya başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yılan Adası'ndaki 13 askerin o anları dünya gündemine oturmuştu! Ukrayna Donanması açıkladı: Hayattalar

Yılan Adası'ndaki 13 askerin o anları dünya gündemine oturmuştu! Ukrayna Donanması açıkladı: Hayattalar

Rus milyarderlerden Putin’e büyük şok! Tek tek karşı çıktılar…

Rus milyarderlerden Putin’e büyük şok! Tek tek karşı çıktılar…

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

Elinde altını olanlar dikkat! Yeni dönem bugün başlıyor

Elinde altını olanlar dikkat! Yeni dönem bugün başlıyor

Bombaların babasını kullandılar! 'İç organları...'

Bombaların babasını kullandılar! 'İç organları...'

Kiev yoğun ateş altında, Rus konvoyu yaklaşıyor

Kiev yoğun ateş altında, Rus konvoyu yaklaşıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.