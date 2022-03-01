Sivrisineklerden korunmanın basit, etkili ve bilimsel yolu! Asla bu rengi giymeyin

Sivrisinek mevsimi geldiğinde sinir bozucu, kan emici böcekler bir anda etrafınızı sarmaya başlar. Sivrisinekler tarafından elinizden geleni yapsanız da mutlaka mücadelenizde yenik düşersiniz. Sivrisinekler tarafından çok çekici göründüğümüz kesin. İnsanların kanını emmek için hazırda bekleyen sivrisinekleri harekete geçiren bir şey daha var! Yeni araştırmalar giydiğiniz renklerin kesinlikle sivrisinekleri harekete geçirdiğini ortaya çıkardı.

SİVRİSİNEKLERİ TEST ETTİLER

Nature Communications dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre; Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, dişi Sarı Humma Sivrisineğine farklı türde görsel ve koku ipuçları verildikten sonra davranışlarını izlediler. Araştırmacılar sivrisinekleri küçük test odalarına koydular ve onları renkli bir nokta veya insan eli gibi farklı şeylere maruz bıraktılar.

SİVRİSİNEKLER NASIL YİYECEK BULUR?

Sivrisineklerin nasıl yiyecek bulduğunu bilmiyorsanız; etrafta olduğunuzu önce nefesinizden karbondioksit kokusu alarak algılarlar. Araştırmacılar, bunun, yiyecekleri gösterebilecek belirli renkleri ve görsel desenleri taramalarını istediği yönünde açıkladı.

BİR RENK SİVRİSİNEKLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Test odalarında karbondioksit gibi bir koku olmadığında, sivrisinekler, rengi ne olursa olsun renkli noktayı hemen hemen görmezden geldi. Ancak araştırmacılar odaya karbondioksit püskürttüklerinde kırmızı, turuncu, siyah veya camgöbeği olan noktalara doğru uçtular. Yeşil, mavi veya mor olan noktalar göz ardı edildi. Sivrisinekler kırmızı rengine tepki vererek, ilk olarak orayı hedef aldılar. Uzmanlara göre kırmızı, sivrisineklerin ciltte baktıklarında gördükleri rengin gölgesidir.

KOYU RENKLERİ TERCİH ETMEYİN!

Sivrisineklerin bol olduğu bir bölgeye gideceğinizi bildiğiniz halde daha açık veya daha koyu giysiler giyme seçeneğiniz varsa, uzmanlar, daha açık renkli kıyafetler seçim yapmanızı öneriyor.

