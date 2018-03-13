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Siyah Beyaz Aşk 21. Son Bölüm İzle: Aslı ile Ferhat boşanıyor! (Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

SİYAH BEYAZ AŞK HABERLERİ  | 13.03.2018 10:54 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 21. son bölüm dün akşam Kanal D ekranlarında hayranları ile buluştu. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk son bölümde Aslı ile Ferhat boşanma kararı alıyor. Siyah ile beyaz kadar birbirlerine uzak karakterdeki iki insan, Aslı ile Ferhat, aralarında geçen duygusal konuşmadan sonra tek çareyi boşanmakta buluyorlar. Peki Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar...

Siyah Beyaz Aşk 21. Son Bölüm İzle: Aslı ile Ferhat boşanıyor! (Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 21. son bölüm, izleyicilerin kalbine dokundu ve final sahnesi ile izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Kanal D'de pazartesi akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un oynadığı Siyah Beyaz Aşk son bölümde ikili boşanma kararı aldı. Aslı ile Ferhat, tek yolun boşanma olduğuna karar veriyorlar. Diğer taraftan Azad Dağıstanlı, yurtdışına kaçmak isteyen Cüneyt'i ele geçirir ve sorguya çeker. Böylece çıbanbaşının Namık olduğunu öğrenir. Aslı ile Ferhat'ın boşanma kararı aldığı final sahnesi sonrasında Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılmaya başlandı. İşte son bölümde yaşananlar...

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cüneyt’i vuran Aslı, Ferhat’ın karanlığında kim olduğunu unuttuğunu fark eder. Aslı iyileşmek, tekrar kendisi olabilmek için Ferhat’ı bırakabilecek mi?

Yeter, İdil’in foyasını ortaya çıkarırken, İdil’in eline geçen koz sadece Yeter’i değil Gülsüm’ü de zor durumda bırakır. Yeter, Gülsüm için İdil’in bu savaşı kazanmasına izin mi verecek?

Siyah Beyaz Aşk 21. son bölüm izle

Aslı, Ferhat’tan uzak durmak isterken Ferhat aşkının peşini bırakmamaya kararlı. Her yerde Aslı’yı arayan Ferhat onu bulduğunda Aslı çoktan kararını vermiştir. Bu karar ikisini de sonsuza kadar etkileyecek bir karardır…

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kanal D'nin sevilerek izlenen dizisi Siyah Beyaz Aşk son bölümde Aslı ile Ferhat'ın boşanma kararı alması sonrasında dizinin hayranları yeni bölüm fragmanı çıktı mı bakmaya başladılar. Resmi olarak yayınlanan Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yok. Fakat aşağıdaki linkten yeni bölüm fragmanını takip edebilirsiniz.

Siyah Beyaz Aşk 22. yeni bölüm fragmanı

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