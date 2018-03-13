Siyah Beyaz Aşk 21. Son Bölüm İzle: Aslı ile Ferhat boşanıyor! (Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 21. son bölüm, izleyicilerin kalbine dokundu ve final sahnesi ile izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Kanal D'de pazartesi akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un oynadığı Siyah Beyaz Aşk son bölümde ikili boşanma kararı aldı. Aslı ile Ferhat, tek yolun boşanma olduğuna karar veriyorlar. Diğer taraftan Azad Dağıstanlı, yurtdışına kaçmak isteyen Cüneyt'i ele geçirir ve sorguya çeker. Böylece çıbanbaşının Namık olduğunu öğrenir. Aslı ile Ferhat'ın boşanma kararı aldığı final sahnesi sonrasında Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılmaya başlandı. İşte son bölümde yaşananlar...

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cüneyt’i vuran Aslı, Ferhat’ın karanlığında kim olduğunu unuttuğunu fark eder. Aslı iyileşmek, tekrar kendisi olabilmek için Ferhat’ı bırakabilecek mi?

Yeter, İdil’in foyasını ortaya çıkarırken, İdil’in eline geçen koz sadece Yeter’i değil Gülsüm’ü de zor durumda bırakır. Yeter, Gülsüm için İdil’in bu savaşı kazanmasına izin mi verecek?

Siyah Beyaz Aşk 21. son bölüm izle