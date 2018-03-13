Siyah Beyaz Aşk 21. Son Bölüm İzle: Aslı ile Ferhat boşanıyor! (Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 21. son bölüm, izleyicilerin kalbine dokundu ve final sahnesi ile izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Kanal D'de pazartesi akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un oynadığı Siyah Beyaz Aşk son bölümde ikili boşanma kararı aldı. Aslı ile Ferhat, tek yolun boşanma olduğuna karar veriyorlar. Diğer taraftan Azad Dağıstanlı, yurtdışına kaçmak isteyen Cüneyt'i ele geçirir ve sorguya çeker. Böylece çıbanbaşının Namık olduğunu öğrenir. Aslı ile Ferhat'ın boşanma kararı aldığı final sahnesi sonrasında Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılmaya başlandı. İşte son bölümde yaşananlar...
Cüneyt’i vuran Aslı, Ferhat’ın karanlığında kim olduğunu unuttuğunu fark eder. Aslı iyileşmek, tekrar kendisi olabilmek için Ferhat’ı bırakabilecek mi?
Yeter, İdil’in foyasını ortaya çıkarırken, İdil’in eline geçen koz sadece Yeter’i değil Gülsüm’ü de zor durumda bırakır. Yeter, Gülsüm için İdil’in bu savaşı kazanmasına izin mi verecek?
Aslı, Ferhat’tan uzak durmak isterken Ferhat aşkının peşini bırakmamaya kararlı. Her yerde Aslı’yı arayan Ferhat onu bulduğunda Aslı çoktan kararını vermiştir. Bu karar ikisini de sonsuza kadar etkileyecek bir karardır…
Ferhat... #BuMasalBitmez pic.twitter.com/xwZbiQjzks— Kanal D (@KanalD) 12 Mart 2018
Kanal D'nin sevilerek izlenen dizisi Siyah Beyaz Aşk son bölümde Aslı ile Ferhat'ın boşanma kararı alması sonrasında dizinin hayranları yeni bölüm fragmanı çıktı mı bakmaya başladılar. Resmi olarak yayınlanan Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yok. Fakat aşağıdaki linkten yeni bölüm fragmanını takip edebilirsiniz.
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