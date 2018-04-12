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Siyah Beyaz Aşk 26. yeni bölüm fragmanı: Ferhat sözünden geri mi dönüyor? (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

SİYAH BEYAZ AŞK HABERLERİ  | 12.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'de ekrana gelen ve başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un oynadığı Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Ferhat, Cüneyt'i vuracak mı merak ediliyor. Geçen bölümde Jülide'nin söylediği bir sır ortalığı karıştırmıştı. Fragmanda Ferhat, çocuğun kendinde mi olduğunu öğrenmek için DNA testi yaptırıyor. Ferhat, Aslı'ya verdiği sözü bozacak mı? İşte Siyah Beyaz Aşk 26. yeni bölüm fragmanı...

Siyah Beyaz Aşk 26. yeni bölüm fragmanı: Ferhat sözünden geri mi dönüyor? (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 26. yeni bölüm fragmanı dizinin hayranlarını meraklandırdı. Kanal D dizisi Siyah Beyaz Aşk'ta başrolleri Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol paylaşıyor. Bu ikilinin canlandırdığı Aslı ile Ferhat, Siyah Beyaz Aşk hayranları tarafından AsFer kısaltması ile anılıyor. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Aslı ile Ferhat'ın araları düzelmiş, Ferhat, silahtan vazgeçtiğini, artık kendilerine bir yol çizeceğini söylemişti. Fakat son dakikada ortaya çıkan Cüneyt ve Jülide'nin Vildan - Ferhat ilişkisini söylemesi ortalığı karıştırmıştı. Ferhat ne yapacak merak ediliyordu. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Ferhat, Aslı'ya verdiği sözden dönüp Cüneyt'i vuracak mı? Cüneyt'in "Özge'ye ne diyeceksin? Babam nerede diyecek?" sözleri Ferhat'ın fikrini değiştirecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk 25. Bölümde Aslı ile Ferhat, ilk defa kendileri için harekete geçiyor! Kaçakçılara düzenlediği operasyon sonrası hedef haline gelen savcı Yiğit, sokak ortasında vurulur. Bu olay Ferhat’ı perişan eder ve Yiğit apar topar hastaneye kaldırılır. Yiğit, daha önceden deşifre olduğunu öğrenmiştir ve bu olaya karşı hazırlık yapmıştır. Giydiği koruma yelek sayesinde bu olaydan yara almadan kurtulmayı başarır.

Ferhat, kardeşi Yiğit’in vurulmasından sonra hayatına dair yeni kararlar alır. Aslı ve çocuğunu düşünmek zorunda olan Ferhat, her şeyi arkalarında bırakacakları yeni bir hayata hazırlanır. Aslı’nın, uzun zamandan beri beklediği bu teklif nihayet gelmiştir.

Aslı’dan intikam almak için gelen yeğeni Jülide, ortalığı karıştırmaya devam eder. Namık Emirhan ile yaşadığı gizli ilişkinin yankıları sürerken, Vildan ile dışarı çıktığı gece gizli bir gerçek öğrenir. Vildan ile Ferhat’ın ilişki yaşadığını Aslı’ya anlatan Jülide, yeni problemleri beraberinde getirir.

Yeter ise Azad Dağıstan’ın öldüğü haberini alır. Bu haberle yıkılan Yeter, neler yaşandığını öğrenmek ister. Öldürülen Azad Dağıstan’ın yankıları sürerken, Yeter kendisine bırakılmış mektubu alır.

Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle

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