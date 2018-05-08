Siyah Beyaz Aşk 29. son bölüm izle: Ferhat'ı şok eden gerçek! (Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı)

Siyah Beyaz Aşk 29. son bölümü şok bir sahne ile sona erdi. Kanal D'de pazartesi akşamları ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk dizisi başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol yer alıyor. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, Aslı'yı bıçaklayan Serkan'ın peşindedir. Yiğit'in onu sakladığını öğrenince deliye döner. Yiğit ile yüzleşen Ferhat, öğrendikleri karşısında şok geçirir. Ferhat, dayısı sandığı Namık Emirhan'ın babası sandığı berber Necdet Aslan'ı öldürtüğünü kabul etmek istemiyor. Yiğit, hamlesini yapmış ve Namık'ı tutuklatmıştır. Aslı ise Namık'a bu olaydan önce Ferhat'a gerçek babasını olduğunu söylemesini ister. Fakat Namık'ı karakola götüren ekip otosunun yolda kaza yapmış görüntüleri merak uyandırdı. Namık kaçtı mı? Kaza nasıl oldu? Ferhat gerçek babasının Namık olduğunu öğrenecek mi? Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Siyah Beyaz Aşk 29. son bölümü...
Siyah Beyaz Aşk 29. Bölümde Aslı , Ferhat’a müjdeli haberi verdi. Özge’nin, Ferhat ile Vildan’ın kızı olduğunu öğrenen Aslı, bu gerçeği kaldıramaz ve evden ayrılmaya karar verir. Ferhat, Aslı ile aşk masallarının böyle bitmeyeceğini dile getirse de Aslı, kararından emindir. Kalbine söz geçirmeye çalışan Aslı, mantığıyla hareket eder ve Ferhat’ın kendisinden bu gerçeği saklamasını kabullenemez. Aslı, evi terk etmesinin ardından kendisini durdurmaya çalışmayan Ferhat’ı suçlar.
Dilsiz ile Hülya’nın düğünü, herkesi bir araya getirir. Aslı ile Ferhat, nikah şahidi olurlar. Aslı’yı kolay kolay kaybetmek istemeyen Ferhat, bir araya geldiklerinde müjdeli haberi alır. Aslı, bebeğinin cinsiyetini öğrenmiştir. Ferhat, aralarındaki tüm bağları koparacakken Aslı, erkek bebeği olacağını itiraf eder. Ferhat’ı yeni bir sınav beklemektedir. Aslı’dan vazgeçemeyen Ferhat, önemli bir adımın eşiğindedir.
SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM İZLE
Aslı’dan intikam almak için bir anda hayatına giren yeğeni Jülide, yeni planları devreye sokmak üzeredir. Annesinin öcünü alabilmek için yeni kozların peşine düşen Jülide, Vildan ile iş birliği yapar. Üstelik Cüneyt’in kendisine olan ilgisi de birlikte hareket etmelerine yol açar. Ferhat ve Aslı’ya karşı olanlarla aynı tarafta yer alan Jülide, adım adım amacına ilerlemektedir.
Ferhat ise geçmişinin üzerinde sis perdesini aralamak üzeredir. Yusuf’un kendisine anlatacakları eşiğinde gerçekleri öğrenmeyi planlayan Ferhat, babasının ölümünün arkasında yatanları öğrenmek ister. Fakat Aslı’nın, Yusuf’u bırakması Ferhat’ın planlarını altüst eder. Dayısı sandığı Namık Emirhan ile yeniden karşı karşıya gelen Ferhat, her geçen gün sonuca daha da yaklaşır.
İlk defa senin için bir şey yapmak istedim! -Yiğit #BanaKalDe pic.twitter.com/gqzanwmVvG— Kanal D (@KanalD) 7 Mayıs 2018
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