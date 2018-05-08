Siyah Beyaz Aşk 29. son bölüm izle: Ferhat'ı şok eden gerçek! (Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı)

Siyah Beyaz Aşk 29. son bölümü şok bir sahne ile sona erdi. Kanal D'de pazartesi akşamları ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk dizisi başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol yer alıyor. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, Aslı'yı bıçaklayan Serkan'ın peşindedir. Yiğit'in onu sakladığını öğrenince deliye döner. Yiğit ile yüzleşen Ferhat, öğrendikleri karşısında şok geçirir. Ferhat, dayısı sandığı Namık Emirhan'ın babası sandığı berber Necdet Aslan'ı öldürtüğünü kabul etmek istemiyor. Yiğit, hamlesini yapmış ve Namık'ı tutuklatmıştır. Aslı ise Namık'a bu olaydan önce Ferhat'a gerçek babasını olduğunu söylemesini ister. Fakat Namık'ı karakola götüren ekip otosunun yolda kaza yapmış görüntüleri merak uyandırdı. Namık kaçtı mı? Kaza nasıl oldu? Ferhat gerçek babasının Namık olduğunu öğrenecek mi? Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Siyah Beyaz Aşk 29. son bölümü...

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk 29. Bölümde Aslı , Ferhat’a müjdeli haberi verdi. Özge’nin, Ferhat ile Vildan’ın kızı olduğunu öğrenen Aslı, bu gerçeği kaldıramaz ve evden ayrılmaya karar verir. Ferhat, Aslı ile aşk masallarının böyle bitmeyeceğini dile getirse de Aslı, kararından emindir. Kalbine söz geçirmeye çalışan Aslı, mantığıyla hareket eder ve Ferhat’ın kendisinden bu gerçeği saklamasını kabullenemez. Aslı, evi terk etmesinin ardından kendisini durdurmaya çalışmayan Ferhat’ı suçlar.