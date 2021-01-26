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Siyah bir uzaylı olmak için elinden geleni yaptı! Şimdi...

26.01.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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Siyah bir uzaylı olmak için elinden geleni yaptı! Şimdi...

Kendini uzaylıya dönüştürmek için ameliyatla burnunu ve üst dudağını aldıran adam, konuşmak için verdiği mücadeleyi anlattı.

32 yaşındaki Anthony Loffredo, istediği görünüme kavuşmak için yaptırması gereken ameliyat Fransa’da yasak olduğu için, İspanya’ya giderek burnunu aldırdı.

DERİSİNİ METALLE KAPLAMAK İSTİYOR

Üst dudağını aldırdıktan sonra yaşadığı konuşma zorluğunu Instagram canlı yayınında anlatan Anthony, yine de vücudunu değiştirmekten vazgeçmiyor. Fransız adam, takipçilerine dersini metal kaplatma hayalinden bahsetti. Ayrıca bir sonraki aşamada kollarını, bacaklarını, parmaklarını ve ensesini değiştireceğini söyledi.

Anthony, vücut modifikasyonları yapan Oscar Marquez’in stüdyosunda burnunu aldırdıktan sonra Instagram sayfasında “Rüya gibi… Rüyayı yaşıyorum. Teşekkürler @ oscarmarquezbodymod, hayatıma damga vurdun. Sayende başım dik yürüyorum ve birlikte yaptığımız şeyden gurur duyuyorum” dedi.

Anthony vücut modifikasyonunda bununla da yetinmedi. Kulaklarını çıkarttı, gözlerine siyah dövme yaptırdı, yüzüne implant taktırdı ve dilini ikiye böldürdü.

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Vücuduna yaptırdığı modifikasyonlar hakkında 2017’de Fransız gazetesi Midi Libre’ye konuşan Anthony “Çok genç yaşlardan beri insan bedeninin mutasyon geçirmesi ve dönüşmesi fikrine karşı ilgim var. Güvenlik görevlisi olarak çalışırken hayatımı istediğim gibi yaşayamadığımı fark ettim. Her şeyi bıraktım ve 24 yaşında Avustralya’ya gittim. Korkunç bir karakter gibi görünmeyi seviyorum” demişti.

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