Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit konusu ve oyuncuları! Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit ne zaman çekildi?

Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi 2 Ağustos Çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlanıyor. Orijinal adı Men in Black: International olan filmin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray oturdu. Filmin başrollerini Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Emma Thompson, Liam Neeson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall, Laurent Bourgeois ve Larry Bourgeois'ın paylaştı. Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit hakkında detaylı bilgiler...

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT KONUSU

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Siyah Giyen Adamlar ne kadar genişlemişlerse kötü adamlar da bir o kadar artmıştır. Evren, herhangi birinin şekline girebilen bir uzaylı istilası ile karşı karşıya kalınca, ödüllü ajan H ile kararlı çaylak M birlikte hareket etmeye karar verir. Güçlerini birleştiren ikili, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT OYUNCULARI

Tessa Thompson

Chris Hemsworth

Liam Neeson

Emma Thompson

Rebecca Ferguson

Rafe Spall

Drew Massey

Larry Bourgeois

Tim Blaney

Thom Fountain

Natasha Culzac

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4 GLOBAL TEHDİT NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Siyah Giyen Adamlar üçlemesinin devamı olan Global Tehdit, 2019 tarihli Amerikan filmidir.

