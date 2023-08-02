Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit konusu ve oyuncuları! Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit ne zaman çekildi?

Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi 2 Ağustos Çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlanıyor. Orijinal adı Men in Black: International olan filmin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray oturdu. Filmin başrollerini Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Emma Thompson, Liam Neeson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall, Laurent Bourgeois ve Larry Bourgeois'ın paylaştı. Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit hakkında detaylı bilgiler...
Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Siyah Giyen Adamlar ne kadar genişlemişlerse kötü adamlar da bir o kadar artmıştır. Evren, herhangi birinin şekline girebilen bir uzaylı istilası ile karşı karşıya kalınca, ödüllü ajan H ile kararlı çaylak M birlikte hareket etmeye karar verir. Güçlerini birleştiren ikili, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.
Tessa Thompson
Chris Hemsworth
Liam Neeson
Emma Thompson
Rebecca Ferguson
Rafe Spall
Drew Massey
Larry Bourgeois
Tim Blaney
Thom Fountain
Natasha Culzac
Siyah Giyen Adamlar üçlemesinin devamı olan Global Tehdit, 2019 tarihli Amerikan filmidir.