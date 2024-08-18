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  4. Siyah tulumuyla göz doldurdu... Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'a yorum yağdı

Siyah tulumuyla göz doldurdu... Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'a yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.08.2024 15:59
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Pelin' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Buçe Buse Kahraman şimdilerde tatil pozlarıyla adından söz ettiriyor. Siyah derin göğüs ve sırt dekolteli tulumuyla pozlar veren Kahraman'a adeta yorum yağdı.

MYNET-Son olarak Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman şimdilerde tatil pozlarıyla dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim son olarak siyah derin göğüs ve sırt dekolteli tulumuyla pozlar verdi.

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YORUM YAĞDI

Siyah kalp emojisi ile iddialı karelerini peş peşe paylaşan Buçe Buse Kahraman'a beğeni ve yorum yağdı. Ünlü ismin bu karelerine 'çok güzelsin', 'güzelliğin halis mi?', 'dünyanın en güzel kızı' gibi yorumlar yapıldı.

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1 Nisan 1996 yılında İzmir'de doğan Buçe Buse Kahraman ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar vererek üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazandı.

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İlk projesini 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa adım attı.

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Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Lila karakteri ile adını duyuran Buçe Buse Kahraman son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol aldı.

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Buçe Buse Kahraman
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