Siyah tulumuyla göz doldurdu... Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'a yorum yağdı

MYNET-Son olarak Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman şimdilerde tatil pozlarıyla dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim son olarak siyah derin göğüs ve sırt dekolteli tulumuyla pozlar verdi.

YORUM YAĞDI

Siyah kalp emojisi ile iddialı karelerini peş peşe paylaşan Buçe Buse Kahraman'a beğeni ve yorum yağdı. Ünlü ismin bu karelerine 'çok güzelsin', 'güzelliğin halis mi?', 'dünyanın en güzel kızı' gibi yorumlar yapıldı.

1 Nisan 1996 yılında İzmir'de doğan Buçe Buse Kahraman ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar vererek üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazandı.

İlk projesini 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa adım attı.

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Lila karakteri ile adını duyuran Buçe Buse Kahraman son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol aldı.